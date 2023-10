Lettre ouverte de Caroline Dupré, présidente-directrice générale de la FCSSQ - L'école publique : Oui, je le veux !

QUÉBEC, le 1er oct. 2023 /CNW/ - La rentrée est déjà derrière nous ! Nos écoles et nos centres ont repris leur rythme pour faire de cette nouvelle année scolaire une autre belle réussite. Près d'un million d'élèves sont revenus sur les bancs des écoles primaires et secondaires et plus de 260 000 ont pris le chemin de la formation professionnelle, de la formation générale des adultes et de la formation continue dispensée par nos services aux entreprises.

L'actualité des dernières semaines a été des plus foisonnantes. De fait, les défis qu'affronte notre réseau scolaire sont nombreux.

Dans le cadre de cette Semaine pour l'école publique, malgré tous ces enjeux auxquels nous devons faire face, nous sommes invités non seulement à la célébrer, mais également à réaffirmer la fierté que nous avons de la voir former nos citoyennes et nos citoyens de demain. Certes, nous entretenons de hautes attentes à son égard, mais nous avons de bonnes raisons de lui faire confiance. C'est pourquoi je nous propose de poursuivre notre engagement mutuel dans ce grand projet de société qu'est celui de l'école publique !

L'école publique est au cœur de notre épanouissement personnel et collectif. Cette microsociété se trouve aux premières loges des transformations sociales. Son agilité lui permet de composer avec les nouvelles réalités et de répondre aux besoins soulevés tant par les élèves, par leurs parents que par l'ensemble de la communauté. En effet, des événements récents nous rappellent que l'école publique se situe constamment aux premières loges des changements et des enjeux de notre société.

Au fil des ans, le réseau scolaire a su démontrer qu'il mérite la confiance de la population notamment du fait que, quotidiennement, il accomplit avec dévouement et professionnalisme sa mission d'instruire, de socialiser et de qualifier. Gardons en tête les nombreuses initiatives ayant des retombées positives pour nos élèves. L'école publique, ce n'est pas seulement un lieu pour apprendre. Notre école publique se veut aussi, et surtout, un milieu de vie. Rappelons-nous que pendant au moins 11 ans, nos élèves fréquentent l'école 180 jours par année. À l'école, nos élèves s'enrichissent de nouvelles passions, de nouvelles cultures; ils s'investissent via le sport, les arts, la science; ils participent à des réflexions sociales et civiques et découvrent la valeur de l'implication et de l'engagement communautaire. L'école publique leur offre tout un monde de possibilités !

Ce qui distingue et honore l'école publique, c'est aussi l'accessibilité à une instruction gratuite pour tous. De fait, tous les enfants y sont admis, et ce, peu importe leur origine culturelle, sociale ou économique, sans égard à leur condition ou besoins particuliers.

Quand des défis surviennent, l'école publique sait s'adapter. Par exemple, lorsqu'une école doit accueillir au pied levé une centaine de nouveaux élèves, elle met tout en œuvre pour bien les encadrer, les accompagner, les sécuriser. Les personnes qui œuvrent au quotidien au sein de nos organisations scolaires sont constamment en action pour assurer le déploiement des ressources, l'aménagement des espaces et l'organisation des services qui leur sont nécessaires. L'exemple de la pandémie en est d'ailleurs éloquent notamment du fait que notre réseau s'est rapidement mobilisé pour poursuivre l'enseignement et s'ajuster à toutes les adaptations rendues nécessaires par l'urgence sanitaire. Notre personnel a accompli un véritable tour de force ! Nous pouvons d'ailleurs être fiers d'avoir réussi à ramener nos élèves en classe le plus rapidement possible, en tenant compte des mesures sanitaires à déployer.

En éducation, tant le travail à l'avant-scène que celui en coulisse visent à permettre aux élèves d'évoluer, de grandir, de se développer et de s'épanouir dans un réseau scolaire solide et bien orchestré, lequel mérite d'être reconnu et salué. Avec tout ce qui se fait d'extraordinaire dans nos écoles, jour après jour, ne portons pas ombrage au travail colossal accompli par le personnel de notre réseau. Peut-on s'améliorer ? Certes ! Et c'est ensemble que nous y parviendrons. Pour ce faire, misons sur les forces de notre réseau public d'éducation et travaillons ensemble.

Profitons donc de cette occasion que nous offre la Semaine pour l'école publique pour renouveler notre engagement envers notre école publique car, continuer d'offrir le meilleur à nos élèves : Oui, je le veux !

SOURCE Fédération des centres de services scolaires du Québec

Renseignements: Caroline Dupré, Présidente-directrice générale, Fédération des centres de services scolaires du Québec