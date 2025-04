Lettre ouverte conjointe : Réduire de moitié l'insécurité alimentaire au Canada d'ici 2030

TORONTO, le 8 avril 2025 /CNW/ - L'insécurité alimentaire est une urgence non partisane. C'est pourquoi Banques alimentaires Canada et ses 11 associations provinciales et territoriales demandent à tous les partis politiques de s'engager à réduire l'insécurité alimentaire au Canada de 50 % d'ici 2030. Nous demandons également qu'ils intègrent des mesures concrètes dans leurs plateformes et précisent comment ils comptent atteindre cet objectif ambitieux et réalisable.



Pour cette élection, joignez-vous à notre appel au changement : réduire de moitié l'insécurité alimentaire au Canada d'ici 2030

Lettre ouverte de Banques alimentaires Canada et ses associations provinciales et territoriales

Chers électeurs du Canada,

À l'approche des élections fédérales, les sollicitations seront nombreuses, souvent pour de bonnes raisons. Cependant, nous vous invitons à ne pas perdre de vue l'un des défis majeurs du Canada: la crise de l'insécurité alimentaire.

Les données les plus récentes révèlent une dure réalité : près du quart de la population au Canada vit dans l'insécurité alimentaire. Encore plus alarmant, cette proportion est probablement sous-estimée.

Ce mois-ci seulement, plus de deux millions de personnes visiteront des banques alimentaires, déjà éprouvées par une demande en constante augmentation. Dans cette période de crise, les banques alimentaires du pays redoublent d'efforts pour venir en aide à un maximum de personnes. Mais leur capacité n'est pas infinie : l'an dernier, près de 30 % des banques alimentaires ont manqué de denrées avant de pouvoir répondre à la demande. De plus, 56 % d'entre elles ont dû réduire les portions distribuées à chaque visiteur pour s'assurer d'en avoir suffisamment.

Cette crise alimentaire nationale exige l'attention immédiate de tous les partis politiques. C'est pourquoi nous appelons chacun à se mobiliser pour exiger des partis un engagement clair : réduire de 50 % l'insécurité alimentaire au Canada d'ici 2030. Nous demandons également qu'ils intègrent des mesures concrètes dans leurs plateformes et précisent comment ils comptent atteindre cet objectif.

Nous représentons 12 associations qui soutiennent ensemble plus de 5 500 banques alimentaires et organismes communautaires. Il est rare que l'on s'entende sur tout, ce qui est tout à fait normal. Mais sur cette question, nous sommes unanimes. En cette période d'incertitude, il est impératif de nous unir et de demander à nos gouvernements des actions fortes et concrètes.

Face aux tarifs douaniers et aux nombreux défis actuels de notre pays, il est plus que jamais crucial d'apporter un soutien immédiat aux gens dans le besoin.

Il est également vital de mettre en œuvre des solutions stratégiques à long terme pour s'attaquer aux causes profondes du recours croissant aux banques alimentaires, telles que la hausse fulgurante du coût de la vie, des revenus stagnants incapables de suivre l'inflation, et un système de sécurité sociale à bout de souffle.

Malheureusement, la fin de ces grands bouleversements n'est sans doute pas pour bientôt. Cette élection nous offre une occasion inestimable d'influencer durablement le bien-être de nos populations à l'intérieur de nos frontières, en choisissant un gouvernement engagé tant dans le soulagement immédiat de la crise que dans les changements à long terme.

Il est inconcevable que le Canada puisse relever tous les défis à venir alors qu'un quart de ses résidents peinent à répondre à leurs besoins de base.

Le véritable moteur du changement, c'est vous -- les électeurs. Quelle que soit votre allégeance politique, faites de la lutte contre la faim au Canada votre priorité lors du vote. Cette élection est l'occasion de réaffirmer notre vision d'un Canada où personne ne souffre de la faim.

Vous êtes avec nous? Faites entendre votre voix aux candidats en leur rappelant que l'insécurité alimentaire est un enjeu crucial, et joignez-vous à notre appel au changement à l'adresse suivante

https://foodbankscanada.ca/fr/election-2025/

Sincèrement,

Banques alimentaires Canada

Food Banks BC

Food Banks Alberta

Food Banks of Saskatchewan

Harvest Manitoba

Feed Ontario

Banques alimentaires du Québec

Food Depot Alimentaire (Nouveau-Brunswick)

Feed Nova Scotia

Banques alimentaires de l'Île-du-Prince-Édouard

Community Food Sharing Association (Terre-Neuve-et-Labrador)

Food Bank Society of the Yukon

SOURCE Food Banks Canada

Pour les demandes de renseignements et les entrevues des médias : Banques alimentaires Canada, [email protected], (647) 985-7162