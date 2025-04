Banques alimentaires Canada et les Producteurs d'œufs du Canada célèbrent 25 ans de dons

TORONTO, le 10 avril 2025 /CNW/ - Depuis un quart de siècle, les clients des banques alimentaires du pays ont accès à des œufs frais et nutritifs grâce à un partenariat de longue date entre les Producteurs d'œufs du Canada et Banques alimentaires Canada. Aujourd'hui, avec plus de deux millions de visites dans les banques alimentaires chaque mois, un record, cette collaboration n'a jamais été aussi cruciale. Afin de souligner la contribution exceptionnelle et la loyauté des organismes partenaires, comme les Producteurs d'œufs du Canada, Banques alimentaires Canada lance un nouveau programme de reconnaissance des contributions des partenaires.

Les Producteurs d'œufs du Canada, le plus ancien partenaire de Banques alimentaires Canada, réunissent plus de 1 200 producteurs d'œufs et familles agricoles d'un océan à l'autre et continuent de soutenir les banques alimentaires partout au pays. Chaque année, l'organisme fait don de millions d'œufs, ce qui permet aux Canadiens vulnérables d'avoir accès à un aliment de base nutritif et à une excellente source de protéines. Plus récemment, un don annuel d'œufs en poudre a été ajouté au partenariat, ce qui a permis de rejoindre un nombre croissant de communautés nordiques éloignées où la réfrigération n'est pas toujours possible. Cette année, les communautés nordiques continueront de recevoir des dons d'œufs frais et en poudre.

« Les Producteurs d'œufs du Canada sont extrêmement fiers d'être le plus ancien partenaire de Banques alimentaires Canada. Depuis 25 ans, nous travaillons ensemble pour offrir des œufs nutritifs et polyvalents aux Canadiens de toutes les régions du pays, explique Roger Pelissero, président des Producteurs d'œufs du Canada. Il s'agit d'une période particulièrement difficile pour les Canadiens et les familles, et nous sommes déterminés à travailler en partenariat avec l'équipe exceptionnelle de Banques alimentaires Canada pour lutter contre la faim et soutenir les Canadiens qui vivent dans l'insécurité alimentaire. »

Les Producteurs d'œufs du Canada, ainsi que d'autres groupes de denrées et fabricants de produits alimentaires, fournissent de grandes quantités de dons alimentaires de haute qualité et d'articles essentiels par l'entremise de notre système national du partage des aliments. Avec l'aide de partenaires pour le transport et l'entreposage, ces articles sont distribués de façon sécuritaire et efficace dans un réseau de plus de 5 500 banques alimentaires et organismes communautaires.

Nos fidèles partenaires, comme les Producteurs d'œufs du Canada, permettent aux banques alimentaires de mieux planifier leurs achats de nourriture et de s'assurer qu'elles disposent d'un approvisionnement constant pour nos voisins dans le besoin. « Les œufs fournis dans le cadre de ce programme sont essentiels pour aider les personnes qui fréquentent notre banque alimentaire à répondre à leurs besoins nutritionnels de base, explique Krista Rao, du centre communautaire Welcome Inn à Hamilton, en Ontario. Ils constituent une source de protéines et de nutriments dont un grand nombre de membres de notre communauté dépendent. Nous devons beaucoup au programme national des œufs. »

« Nous savons que l'élimination de l'insécurité alimentaire au Canada demande un travail colossal. Heureusement, nous avons des partenaires comme les Producteurs d'œufs du Canada qui se mobilisent année après année pour nous aider à relever ce défi, explique Kirstin Beardsley, chef de la direction de Banques alimentaires Canada. Notre travail n'est possible qu'aux côtés de nos partenaires. Nous admirons les producteurs généreux et attentionnés d'un océan à l'autre qui distribuent leurs produits et aident les communautés à prospérer. »

« Banques alimentaires Canada est extrêmement fier de souligner la contribution importante des Producteurs d'œufs du Canada et de célébrer 25 années à soulager la faim aujourd'hui et à prévenir la faim demain », poursuit-elle. Au nom de Banques alimentaires Canada, du réseau de banques alimentaires et de tous ceux que nous servons, nous vous remercions de votre contribution et de votre engagement à concrétiser notre vision d'un Canada où personne ne souffre de la faim.

À propos de Banques alimentaires Canada

Banques alimentaires Canada est le chef de file de la lutte contre l'insécurité alimentaire au Canada. Notre mission est de faire preuve de leadership à l'échelle nationale pour soulager la faim aujourd'hui et prévenir la faim demain, en collaboration avec le réseau des banques alimentaires partout au pays. Depuis plus de 40 ans, les banques alimentaires aident les Canadiens en situation d'insécurité alimentaire. Plus de 5 500 banques alimentaires et organismes communautaires se rassemblent pour servir nos voisins les plus vulnérables. Depuis 2010, Banques alimentaires Canada a versé plus de 829 millions de dollars en aide alimentaire et plus de 245 millions de dollars en financement pour aider à maximiser les retombées collectives et à renforcer la capacité locale. En s'appuyant sur des recherches, Banques alimentaires Canada préconise des mesures concrètes aux gouvernements pour lutter contre la faim et ses causes profondes. Notre vision est claire : créer un Canada où personne ne souffre de la faim. Visitez foodbankscanada.ca/fr pour en savoir plus ou suivez-nous sur les médias sociaux.

À propos des Producteurs d'œufs du Canada

Maintenant dans leur soixantième année comme organisation agricole de premier plan au Canada, les Producteurs d'œufs du Canada ont pour mandat de gérer l'offre pour les œufs à l'échelle nationale et de promouvoir leur consommation, tout en veillant aux intérêts de plus de 1 200 producteurs d'œufs réglementés et familles de producteurs de tout le pays. Visitez producteursdoeufs.ca pour en savoir plus ou suivez-les sur les médias sociaux.

