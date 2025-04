Le nouveau rapport de Banques alimentaires Canada pour la période électorale révèle que 86 % des Canadiens sont en faveur de l'objectif de réduire de moitié l'insécurité alimentaire au Canada d'ici 2030

92 % conviennent que personne au Canada ne devrait souffrir de la faim

84 % conviennent que l'enjeu de réduire la faim est une priorité non partisane pour le Canada

TORONTO, le 15 avril 2025 /CNW/ - Dans cette nation forte et libre qu'est le Canada, 92 % des adultes conviennent que personne au pays ne devrait souffrir de la faim et 84 % conviennent que l'enjeu de réduire la faim est une priorité non partisane pour le Canada. De nombreuses personnes sont en faveur de cette priorité, quels que soient les affiliations politiques, les groupes d'âge, les genres et les régions.

Faits saillants du sondage – échelle nationale (Groupe CNW/Food Banks Canada) Faits saillants du sondage – régions (Groupe CNW/Food Banks Canada)

Voilà les principales constatations du nouveau rapport de la période électorale* de Banques alimentaires Canada, auquel Pollara, chef de file dans le domaine de la recherche, a participé entre le 1er et le 6 avril 2025. Le nouveau rapport confirme que 88 % des répondants estiment que le Canada devrait établir des objectifs clairs pour réduire la faim et l'insécurité alimentaire.

Le Canada fait front commun quant à l'objectif de réduire de moitié l'insécurité alimentaire d'ici 2030

« En cette période, nous pensons à l'avenir du Canada et les candidats aux élections fédérales partagent leur point de vue sur ce que signifie bâtir une nation plus résiliente et plus humanitaire », affirme Kirstin Beardsley, chef de la direction de Banques alimentaires Canada. « Les données montrent clairement qu'un grand nombre de personnes sont en faveur d'établir l'objectif de réduire la faim de moitié d'ici 2030. Les gens se soucient du bien-être de leurs voisins, et ils veulent que leur gouvernement agisse. Plus important encore, dans toutes les régions du pays, les gens s'entendent pour dire que si nous faisons les bons choix, le Canada dispose des ressources nécessaires pour contrer la hausse des visites dans les banques alimentaires. »

« Le véritable catalyseur pour réduire la faim au Canada, c'est nous tous, les électeurs, qui faisons entendre notre voix », affirme Kirstin Beardsley. « Peu importe votre allégeance politique, faites de la lutte contre la faim au Canada votre priorité lors du vote. Il s'agit d'affirmer, lors de cette élection, que le Canada que nous voulons est un pays où personne ne souffre de la faim. »

« Les données montrent que les gens de toutes les régions sont avec nous. Aidez-nous à exhorter nos partis politiques à ne pas négliger l'un des défis les plus pressants auxquels le Canada est confronté aujourd'hui : une insécurité alimentaire que l'on peut qualifier de crise. Joignez-vous à notre appel au changement commun à https://foodbankscanada.ca/fr/election-2025/. »

*À propos de la méthodologie de préparation du rapport

Le sondage a été réalisé par Pollara Strategic Insights dans le cadre de son étude de suivi des élections de 2025, entre le 1er et le 6 avril 2025. Il s'agit d'un sondage en ligne bilingue réalisé auprès d'un échantillon aléatoire de 1 043 adultes canadiens âgés de 18 ans et plus. En règle générale, un échantillon probabiliste de cette taille comporte une marge d'erreur de ±3,1 %, 19 fois sur 20. Toutefois, la marge d'erreur est plus grande lorsqu'on analyse des sous-segments de la population. Pour s'assurer que les résultats reflètent bien la composition démographique de la population adulte canadienne, les données ont été pondérées en fonction des chiffres du recensement le plus récent pour la langue, le sexe, l'âge et la région.

À propos de Banques alimentaires Canada

Banques alimentaires Canada est le chef de file de la lutte contre l'insécurité alimentaire au Canada. Notre mission est de faire preuve de leadership à l'échelle nationale pour soulager la faim aujourd'hui et prévenir la faim demain, en collaboration avec le réseau des banques alimentaires partout au pays. Depuis plus de 40 ans, les banques alimentaires aident les gens en situation d'insécurité alimentaire au Canada. Plus de 5 500 banques alimentaires et organismes communautaires se rassemblent pour servir nos voisins les plus vulnérables. Depuis 2010, Banques alimentaires Canada a versé plus de 829 millions de dollars en aide alimentaire et plus de 245 millions de dollars en financement pour aider à maximiser les retombées collectives et à renforcer la capacité locale. En s'appuyant sur des recherches, Banques alimentaires Canada préconise des mesures concrètes aux gouvernements pour lutter contre la faim et ses causes profondes. Notre vision est claire : créer un Canada où personne ne souffre de la faim. Visitez foodbankscanada.ca/fr/

Facebook Instagram Linkedin YouTube

SOURCE Food Banks Canada

Pour les demandes de renseignements et les entrevues des médias : Banques alimentaires Canada, [email protected], (647) 985-7162