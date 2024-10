Au Canada, le besoin de recourir à des banques alimentaires atteint des taux écrasants avec plus de deux millions de visites par mois

Rapport du Bilan-Faim 2024 : Augmentation de 90 % des visites aux banques alimentaires depuis 2019; des mesures immédiates sont nécessaires pour que les choses changent

TORONTO, le 28 oct. 2024 /CNW/ - Alors que la pauvreté au Canada devient incontrôlable, Banques alimentaires Canada signale que le Canada a franchi une triste étape, avec plus de deux millions de visites aux banques alimentaires en mars 2024.

Cela représente une augmentation de plus d'un million de visites par mois par rapport à mars 2019, ce qui signifie que les visites aux banques alimentaires ont presque doublé (+90 %) en cinq ans.

De plus, selon le tout nouveau rapport Bilan-Faim 2024 de Banques alimentaires Canada, près de 30 % des banques alimentaires canadiennes déclarent manquer de nourriture alors qu'elles s'effondrent face à la hausse des coûts du logement et l'inflation alimentaire.

« Ce taux de croissance impensable n'est pas quelque chose que les banques alimentaires - ni les gens au Canada - peuvent soutenir. Le mal est fait et les gens ont besoin d'un soutien immédiat pour les aider à survivre. Tout le monde doit participer pour résoudre ce problème. Nous ne pouvons pas y arriver seuls et avons besoin d'aide pour créer le changement », exhorte Kirstin Beardsley, chef de la direction de Banques alimentaires Canada.

Ce rapport accablant - seule étude à regrouper plus de 5 500 banques alimentaires et organismes communautaires du pays - montre l'ampleur colossale de l'inflation galopante et du soutien social inadéquat sur la pauvreté, l'insécurité alimentaire et la faim au Canada.

Résultats du rapport Bilan-Faim 2024

Nombre de visites en mars 2024 2 059 636 Variation par rapport à 2023 (%) 6 % Variation par rapport à 2019 (%) 90 %

Les difficultés économiques touchent les habitants de toutes les régions du pays :

Le recours aux banques alimentaires a augmenté à plus de 2 millions de visites en mars 2024, fracassant ainsi le sommet historique canadien de 2023 et représentant une augmentation de 90 % par rapport à mars 2019.

plus de 2 millions de visites en mars 2024, fracassant ainsi le sommet historique canadien de représentant une augmentation de 90 % par rapport à mars 2019. Le double effet de l'inflation des prix des aliments et du logement touche surtout les personnes à faible revenu.

Le tiers des clients des banques alimentaires sont des enfants (ce qui représente près de 700 000 visites par mois en 2024).

Près de 1 client des banques alimentaires sur 5 (18 %) occupe un emploi, comparativement à environ 1 client sur 10 (12 %) en 2019.

Près de 70 % des clients des banques alimentaires vivent dans des logements locatifs.

L'aide sociale provinciale, franchement inadéquate, reste la source de revenu la plus courante pour les clients des banques alimentaires.

32 % des clients des banques alimentaires sont des nouveaux arrivants au Canada qui sont au pays depuis 10 ans ou moins.

qui sont au pays depuis 10 ans ou moins. Pour créer un pays où personne n'est laissé pour compte et où personne ne souffre de la faim, le Canada doit adopter une approche à deux volets et s'attaquer aux causes profondes du recours aux banques alimentaires, soit les faibles revenus et la pauvreté, ainsi que la flambée du coût de la vie. Apprenez-en davantage et aidez à changer les choses.

Constatations par région :

Région Nombre de visites

mensuelles en 2024 Variation (%) 2023-2024 Variation (%) 2019-2024 Nombre de visites

mensuelles

d'enfants en 2024 C.-B. 225 605 +15,15 +80,9 70 073 Alb. 172 832 -0,85 +92,4 61 379 Sask. 52 877 -5,16 +42,1 20 473 MANITOBA* 55 487 -3,25 -- 26 251 Ont. 736 335 +8,08 +116,8 218 308 Qc 721 318 +5,65 +109 254 668 N.-B. 32 167 +7,77 +44,5 11 074 N.-É. 39 360 +21,11 +53,6 11 722 Î.-P.-É. 5 435 +29 +83,7 1 844 T.-N.-L. 14 236 -7,71 +33 17 939 Territoires* 3 985 -- -- --

*voir le rapport Bilan-Faim 2024 pour obtenir les données et l'analyse du Manitoba et des territoires

Aidez Banques alimentaires Canada à susciter le changement : une approche à deux volets pour un avenir meilleur

« Banques alimentaires Canada croit qu'une approche à deux volets est la solution. Nous avons besoin que les gouvernements adoptent rapidement des politiques pour offrir aux personnes qui éprouvent des difficultés un répit dont elles ont grand besoin. Les travailleurs à faible revenu, les adultes vivant seuls, les locataires et les communautés nordiques ont besoin d'un meilleur soutien et nous encourageons tous les Canadiens à nous aider à demander aux gouvernements de repenser le filet de sécurité sociale qui est en lambeaux après des décennies de négligence. Chaque geste nous rapproche d'un avenir où personne au Canada ne souffre de la faim. Aidez-nous à changer les choses », exhorte Kirstin Beardsley.

À propos du Bilan-Faim 2024

Lancé par Banques alimentaires Canada en 1989, le Bilan-Faim 2024 constitue la seule étude nationale sur les banques alimentaires et les autres programmes alimentaires au Canada. Les renseignements fournis dans le rapport dressent un portrait juste des causes profondes de l'insécurité alimentaire et de la pauvreté au Canada. #BilanFaim2024

À propos de Banques alimentaires Canada

Banques alimentaires Canada est le chef de file de la lutte contre l'insécurité alimentaire au Canada. Notre mission est de faire preuve de leadership à l'échelle nationale pour soulager la faim aujourd'hui et prévenir la faim demain, en collaboration avec le réseau des banques alimentaires partout au pays. Depuis plus de 40 ans, les banques alimentaires aident les Canadiens en situation d'insécurité alimentaire. Selon les données du Bilan-Faim, plus de 5 500 banques alimentaires et organismes communautaires joignent leurs efforts pour servir les personnes les plus vulnérables. L'an dernier, ils ont reçu plus de 2 millions de visites par mois. Depuis 2010, Banques alimentaires Canada a versé plus de 829 millions de dollars en aide alimentaire et plus de 245 millions de dollars en financement pour aider à maximiser les retombées collectives et à renforcer la capacité locale, tout en préconisant des mesures concrètes de la part des gouvernements pour lutter contre la faim et ses causes profondes. Notre vision est claire : nous voulons créer un Canada où personne ne souffre de la faim. Visitez foodbankscanada.ca/fr/ pour en apprendre davantage.

