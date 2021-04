Lettre au Premier ministre du Québec

« Monsieur le Premier ministre, nous vous demandons instamment de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour que les Canadiennes et Canadiens puissent recevoir leur vaccin contre la COVID-19 dès qu'ils y sont admissibles, en exigeant que les employés bénéficient de congés payés pour se faire vacciner. Les travailleuses et travailleurs ne devraient pas être dans la position d'avoir à choisir entre recevoir un vaccin potentiellement salvateur le plus tôt possible et leur emploi. Alors que de nombreux Canadiens et Canadiennes sont confrontés à des conditions financières critiques en raison de la pandémie, l'argent ne devrait pas être un obstacle à la vaccination. »

La lettre complète est jointe à cet avis aux médias.

À propos d'Unifor

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Québec et au Canada représentant plus de 315 000 membres dans tous les secteurs de l'économie. Unifor milite pour tous les travailleurs et travailleuses et leurs droits. Il lutte aussi pour l'égalité et la justice sociale au pays et à l'étranger et aspire à provoquer des changements progressistes pour un avenir meilleur. Au Québec, Unifor représente plus de 52 000 membres et est affilié à la plus grande centrale syndicale québécoise, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ).

SOURCE Syndicat Unifor Québec

Renseignements: Laurent Lévesque, représentant national, 514 757-5749 [email protected]

Liens connexes

http://www.uniforquebec.org