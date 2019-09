Les VUS dynamisent les ventes de Mercedes-Benz Canada en août 2019

TORONTO, le 5 sept. 2019 /CNW/ - Mercedes-Benz Canada et son réseau national de concessionnaires sont heureux d'annoncer que 3 987 véhicules de tourisme, fourgons et smart fortwo ont été vendus en août, ce qui représente une croissance de 18,2 % comparativement à août 2018. À ce jour cette année, la marque a livré 30 106 véhicules au détail, résultat soutenu par les ventes des cinq modèles générant le plus de volume : le VUS GLC, la Berline de Classe C, le VUS GLE, le GLA et la Classe A à hayon.