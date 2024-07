Les visiteurs du Grand Montréal pris en otage par les syndicats

MONTRÉAL, le 31 juill. 2024 /CNW/ - L'Association hôtelière du Grand Montréal (AHGM) exprime sa préoccupation face à la menace de grève des syndicats de plusieurs hôtels du Grand Montréal prévue pour ce week-end. Une telle action prendrait en otage non seulement les employés, mais aussi les nombreux visiteurs attendus lors de cette période cruciale pour l'industrie touristique montréalaise.

« Alors que les négociations collectives se poursuivent, il est essentiel de privilégier le dialogue et la coopération. Les différends doivent être résolus aux tables de négociation et non par des actions perturbatrices. En poursuivant un dialogue constructif et en valorisant les employés, notre industrie peut continuer à offrir des emplois de qualité et à soutenir la croissance économique du Grand Montréal », déclare Eric Hamel, président-directeur général par intérim de l'Association hôtelière du Grand Montréal.

La fin de semaine à venir est l'une des plus achalandées de l'année, alors que de nombreux visiteurs, notamment des Ontariens, affluent à Montréal pour le long week-end du congé civique. Il est donc primordial de maintenir l'image de la ville en tant que destination accueillante et hospitalière auprès de ces nombreux touristes. Une grève ce week-end nuirait non seulement aux employés, mais aussi à l'industrie hôtelière, qui est prête à négocier sans relâche pour trouver un accord bénéfique pour toutes les parties. Il est donc difficile de comprendre la stratégie radicale que souhaite mettre en œuvre les syndicats.

L'AHGM rappelle que l'industrie hôtelière de Montréal est une source d'emplois de qualité, avec des salaires de base dépassant largement le salaire minimum et offrant de nombreuses opportunités de carrière. Les salaires ont suivi l'inflation depuis 8 ans, ce qui a permis de protéger le pouvoir d'achat des employés de l'industrie.

À propos de l'AHGM

Fondée en 1949, l'Association hôtelière du Grand Montréal est la porte-parole de l'industrie hôtelière du Grand Montréal. Avec dans ses rangs une centaine d'établissements hôteliers totalisant près de 19 000 chambres, elle soutient, représente, valorise et mobilise les acteurs.trices de son industrie dans une perspective de développement durable.

Site web| LinkedIn | Facebook

SOURCE Association hôtelière du Grand Montréal (AHGM)

Contact média: Jean-Maxime St-Hilaire, Flanagan Relations publiques, 438 492-3811, [email protected]