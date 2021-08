Découvrez plus de 200 activités et histoires en ligne, incluant des visites virtuelles, des vidéos, des jeux en ligne, des collections consultables et bien plus encore avec Portes ouvertes

TORONTO, le 4 août 2021 /CNW/ - Élargissez vos horizons en découvrant toute la richesse des bâtiments, des lieux et des espaces les plus fascinants de l'Ontario grâce à Portes ouvertes Ontario. Qu'il s'agisse de découvrir les plus éminentes expositions paléontologiques au monde ou de percer les secrets du cosmos à l'observatoire David Dunlap, cette année, le programme numérique de Portes ouvertes Ontario a de quoi ravir avec ses centaines d'histoires et d'activités qui vous permettront de tisser des liens tout en vous évadant par-delà les sentiers battus - le tout du confort de la maison.

Que vous souhaitiez sonder l'histoire de la province en quête de découvertes, que vous recherchiez des activités qui animeront toute la famille, ou que vous vous documentiez sur les différents sites patrimoniaux pour la planification de voyages à venir, l'édition virtuelle de Portes ouvertes Ontario vous réserve d'agréables surprises au DoorsOpenOntario.on.ca/fr.

Voici les vingt meilleures façons de vous lancer dans cette aventure :

Des vacances à la maison

L'abondance d'activités offertes sur les sites de Portes ouvertes Ontario peut vous amener à vous demander par où commencer. Or, la Fiducie vous propose treize itinéraires thématiques qui enrichiront grandement vos vacances de proximité, dont :

1. Merveilles architecturales et techniques

2. Plateaux de tournage en Ontario

3. Théâtres de l'Ontario

4. Derrière les coulisses

5. Rien ne vaut la douceur du foyer

Apprenez de la maison avec ces jeux et activités

Il existe un très grand nombre d'activités susceptibles de plaire aux enfants, sans parler d'une pléthore de ressources pour les adultes!

6. L'observatoire David Dunlap (à Richmond Hill) propose aux astronomes amateurs un cours sur l'utilisation d'un identificateur d'étoiles.

7. Le Diefenbunker - Musée canadien de la guerre froide (à Ottawa) mettra à l'épreuve ceux qui aiment résoudre des problèmes en leur proposant des casse-têtes et un jeu d'espionnage en ligne.

8. Les Jardins botaniques royaux (à Burlington) vous éveilleront aux merveilles de la nature grâce à leurs activités téléchargeables, telles que des fiches d'exploration de la nature et des recettes saisonnières.

9. Le Musée des beaux-arts de l'Ontario (à Toronto) vous offre une panoplie de ressources à thématique artistique - de quoi nourrir vos élans créatifs en dessin, en photographie et en peinture.

10. Le festival de Stratford (à Stratford) présente les œuvres les plus célèbres du grand Shakespeare, accompagnées d'entretiens vidéo avec des membres de la distribution et de l'équipe créative, en plus de plan de cours et de guides d'étude gratuits.

Offrez-vous de nouvelles perspectives et découvrez l'envers du décor

11. Le lieu historique national du Canada des Barrages-de-Pêche-Mnjikaning (à Simcoe County) recèle les bordigues de bois les plus grandes et les mieux préservées de l'est de l'Amérique du Nord. Imprégnez-vous de toute la richesse historique de ce site et de la culture des communautés autochtones qui en assurent la préservation.

12. Research Casting International (à Quinte West) se spécialise dans la fabrication de pièces d'exposition paléontologiques utilisées par plusieurs des plus grands musées du monde, dont le Musée royal de l'Ontario, ainsi que par des longs métrages d'envergure comme Le Parc jurassique.

13. Le parc provincial Sleeping Giant (à Thunder Bay) est un immense parc situé aux abords d'un lac. Le site offre plus de 100 km de sentiers à explorer et d'excellentes possibilités d'observer la faune locale. Vivez le frisson de l'ascension et des points de vue à couper le souffle grâce aux vidéos en ligne.

14. Le Devil's Monument (à Northern Bruce Peninsula) est la seule formation rocheuse en pot de fleurs complète sur terre le long du côté est de la péninsule Bruce - appréciez le site depuis les airs et faites une randonnée virtuelle.

15. La Chatham-Kent Black Historical Society et le Black Mecca Museum (à Chatham-Kent) se consacrent à la découverte, à la recherche et à la préservation de l'histoire des Noirs de Chatham-Kent ainsi qu'à leur contribution à celle du sud-ouest de l'Ontario.

Des collections et des ressources à explorer

Renouez avec les musées, les archives et les sites patrimoniaux en ligne en explorant leurs collections et les ressources qu'ils mettent à votre disposition. Vous aurez l'impression d'y être.

16. Le musée Collection McMichael d'art canadien (à Vaughan) se concentre sur l'art du Canada, et recèle des pièces du Groupe des Sept et de leurs contemporains, de même que des œuvres d'artistes issus des Premières Nations, des métis et des peuples inuits. Leur eMuseum contient plus de 6 500 œuvres d'art consultables qui n'attendent que votre soif d'apprendre.

17. Le site historique de la Case de l'oncle Tom (à Chatham-Kent) commémore la vie et l'œuvre du révérend Josiah Henson, l'une des personnes dont s'inspire le roman antiesclavagiste La Case de l'oncle Tom. Plongez dans le patrimoine noir de l'Ontario en consultant les ressources offertes et les lectures suggérées.

18. Les Archives publiques de l'Ontario (à Toronto) sont les plus grandes archives provinciales du Canada. Les documents qu'elles recèlent remontent aussi loin qu'au XVIe s. - sondez le passé sur les archives en ligne et offrez-vous un aperçu de l'histoire de l'Ontario en parcourant les banques d'images numérisées.

19. Le Musée canadien de la guerre (à Ottawa) renferme quelque 500 000 objets reliés à l'histoire militaire, sans compter des milliers de photos qui dressent un portrait saisissant du passé militaire du pays. Projetez-vous dans ce monde fascinant en parcourant les guides et les expositions qui vous sont proposés.

20. La bibliothèque municipale de Timmins (à Timmins) abrite une richissime collection d'œuvres sur l'histoire locale, ce qui comprend des ressources en ligne de même que des journaux locaux numérisés qui vous imprégneront de la riche histoire minière du Nord de l'Ontario.

Restez à l'affût du contenu numérique qui sera téléversé au cours des semaines et des mois à venir.

