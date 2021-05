Les vétérans continuent à servir dans le cadre des interventions d'urgence et des liens communautaires

Team Rubicon Canada reçoit 750 000 $ dans le cadre du Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille

OTTAWA, ON, le 5 mai 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, à l'occasion de la Semaine de la sécurité civile 2021, l'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, a annoncé que l'organisation Team Rubicon Canada (TRC) [non disponible en français] recevrait 750 000 $ sur trois ans dans le cadre du Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille pour soutenir le projet Veteran Pandemic Recovery Project (projet de relance des vétérans après la pandémie).

Le Veteran Pandemic Recovery Project contribuera à enrichir la vie des vétérans du Canada en les mobilisant au service d'autrui et en aidant les collectivités à se remettre des effets de la pandémie de COVID-19. Au cours de la dernière année, les vétérans de TRC ont travaillé pour enrayer les crises humanitaires causées par la COVID-19, en soutenant les besoins des banques alimentaires et les sites de dépistage mobiles. Ils sont également venus en aide aux collectivités ayant subi des conditions météorologiques extrêmes et ils ont fourni un soutien d'urgence aux communautés autochtones. Le nouveau financement permettra à TRC d'augmenter les séances de sensibilisation en ligne pour les vétérans, de même que la mobilisation sur place lors des interventions en cas de catastrophe dans le contexte de la pandémie de COVID-19.

« Lorsqu'ils quittent les Forces armées canadiennes, nos vétérans apportent avec eux une expérience extrêmement précieuse dans leur vie après le service. Team Rubicon les aide à mettre à profit leurs compétences pour aider les gens à se préparer aux catastrophes et aux crises humanitaires, à y faire face et à s'en remettre. Je suis incroyablement fier que nous soyons en mesure de fournir à Team Rubicon le financement dont l'organisation a besoin pour aider les vétérans du Canada à faire une différence dans le contexte pandémique d'aujourd'hui. »

L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

« Le financement reçu dans le cadre du Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille nous aidera à réunir les vétérans et à leur redonner de l'énergie afin qu'ils sortent de la pandémie plus forts et plus engagés que jamais dans les collectivités. Le Veteran Pandemic Recovery Project vise également à réduire le déficit de compétences en matière de gestion des urgences, en créant une force humanitaire durable, préparée et dirigée par des vétérans pour de bon. »

Bryan Riddell, CEO de Team Rubicon Canada

Depuis 2018, le Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille a versé un montant d'environ 25 millions de dollars, qui comprend les engagements des années subséquentes, pour aider plus de 60 organisations à améliorer la vie des vétérans et de leur famille dans l'ensemble du pays dans des domaines comme l'itinérance, la santé mentale, la transition à la vie après le service, le soutien des femmes vétérans, et bien plus.





Le budget de 2021 propose de fournir un montant supplémentaire de 15 millions de dollars sur trois ans, à compter de cette année, pour élargir et augmenter le financement destiné à des projets soutenant des vétérans pendant la reprise faisant suite à la pandémie de COVID-19, y compris en s'attaquant à l'itinérance, à l'emploi, au perfectionnement professionnel et aux défis en matière de santé.





Team Rubicon Canada mobilise les vétérans afin qu'ils poursuivent leur service. Pendant les trois années du projet, le financement aidera Team Rubicon à soutenir 1 800 vétérans et membres de leur famille.





La Semaine de la sécurité civile 2021 se déroule du 2 au 8 mai 2021.





Team Rubicon Canada a également reçu 190 000 $ en novembre au titre du Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille dans le cadre du Plan d'intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19.

