Les ventes de Toyota Canada Inc. atteignent un chiffre record en novembre avec une hausse de 1,9 %

Les ventes de véhicules électrifiés établissent un record pour le huitième mois d'affilée avec une hausse de 36,6 %

Les ventes de Lexus grimpent de 17,3 % pour établir un nouveau record mensuel

TORONTO, le 3 déc. 2019 /CNW/ - Toyota Canada Inc. (TCI) a enregistré la vente de 19 089 véhicules en novembre, ce qui représente une hausse de 1,9 %, les divisions Toyota et Lexus ayant établi de nouveaux records mensuels.

TCI a signalé son huitième mois d'affilée de ventes records de véhicules électrifiés (2,785 unités, soit une hausse de 36.6 %), les Canadiens étant toujours plus nombreux à trouver un véhicule Toyota ou Lexus hybride ou hybride branchable qui comble leurs besoins.

La Prius Prime hybride électrique branchable (682 unités, soit une hausse de 204,5 %) et le RAV4 hybride de fabrication canadienne (1 102 unités, soit une hausse de 34,7 %) ont tous deux établi un record en novembre et continuent de mener le bal en pulvérisant le record de ventes annuelles de véhicules électrifiés de TCI avec pas moins de 32 903 unités vendues cette année à ce jour, soit une hausse de 47,9 % par rapport à la même période l'an dernier.

Alimentées par le RX (1 021 unités, soit une hausse de 35,2 %), les ventes de la division de luxe Lexus de TCI ont atteint le chiffre de 2 281 unités vendues, ce qui représente une hausse de 17,3 %. La division Toyota de TCI a signalé la vente de 16 808 unités en novembre, soit une hausse de 0,1 %.

Le RAV4, le RAV4 hybride ainsi que les Lexus RX et RX hybride - tous fabriqués au Canada - comptaient pour près du tiers des ventes de véhicules de TCI.

Autres points saillants des ventes du mois de novembre

Camions de TCI : 13 229 unités vendues, soit une hausse de 9,3 % (nouveau record pour novembre)

RAV4 : 5 634 unités vendues, soit une hausse de 19,4 % (nouveau record pour novembre)

Highlander : 1 316 unités vendues, soit une hausse de 18,2 % (nouveau record pour novembre)

À propos de Toyota Canada Inc.

Toyota Canada Inc. (TCI) est le distributeur canadien exclusif des véhicules Toyota et Lexus. Toyota a vendu plus de 8 millions de véhicules au pays, par l'entremise d'un réseau de 287 concessionnaires Toyota et Lexus. Toyota s'engage à fournir aux automobilistes canadiens des véhicules réputés pour leur sécurité, leur qualité, leur durabilité et leur fiabilité, et à leur offrir un service de qualité. Le siège social de TCI est situé à Toronto et l'entreprise a aussi des bureaux régionaux à Vancouver, Calgary, Montréal et Halifax, et des centres de distribution des pièces à Toronto et Vancouver. Toyota exploite deux usines de production au Canada. Ces usines ont déjà produit plus de 8 millions de véhicules, parmi lesquels des modèles très appréciés des consommateurs canadiens, comme le Toyota RAV4, le Toyota RAV4 hybride, et les Lexus RX 350 et RX 450h hybride. À la suite des récents investissements injectés par Toyota dans ses installations de l'Ontario, la production des très populaires modèles Toyota RAV4 et RAV4 hybride va s'intensifier.

Pour vous désabonner ou pour modifier votre profil, écrivez à media@toyota.ca.

Toyota Canada Inc. | 1 Toyota Place | Toronto, ON | M1H 1H9 | Canada

SOURCE Toyota Canada Inc.

Renseignements: y compris une liste complète des contacts pour les médias, des images numériques et de l'information sur les produits, veuillez visiter media.toyota.ca.

Related Links

http://www.toyota.ca