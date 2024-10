REGINA, SK, le 1er oct. 2024 /CNW/ - Les ventes de sucre, de confiseries et de boissons gazeuses non alcoolisées devraient stimuler la croissance du secteur des aliments et des boissons au cours des prochains mois. Les ventes de sucre et de confiseries devraient connaître une hausse de 16,9 % par rapport à 2023, selon la mise à jour semestrielle du Rapport de Financement agricole Canada (FAC) sur le secteur des aliments et des boissons.

Cette croissance est attribuable à l'augmentation des volumes et des prix, résultant d'une demande accrue et de la hausse des coûts des intrants.

« Par rapport à l'année dernière, les Canadiens dépensent davantage pour se procurer des aliments et des boissons non alcoolisées, a déclaré Amanda Norris, économiste principale à FAC. Mais même avec le ralentissement de l'inflation et les baisses de taux d'intérêt, les prix de vente au détail sont toujours nettement plus élevés qu'il y a quatre ans, de sorte que la tendance globale de consommation est mitigée. »

Les ventes dans le secteur des aliments et des boissons devraient afficher une baisse de 0,7 %, ce qui est plus favorable que la diminution de 1,4 % prévue au début de l'année.

Au cours du premier semestre de 2024, les ventes d'aliments ont augmenté dans plusieurs catégories de produits alimentaires, notamment les produits de boulangerie et les tortillas, les produits laitiers, les fruits et légumes en conserve et les aliments de spécialité, les produits de viande, les produits de la mer transformés et, notamment, le sucre et les confiseries, mais des baisses sont probables au second semestre. Après des gains importants, principalement en raison des pressions inflationnistes, les ventes de céréales et d'oléagineux se rapprocheront de la tendance historique à long terme, à mesure que la baisse des prix des produits de base se répercute sur la chaîne d'approvisionnement.

Dans le secteur des boissons, les ventes ont reculé de 6,6 % au cours du premier semestre. Des ventes soutenues de boissons gazeuses non alcoolisées au cours du second semestre de 2024 et du premier semestre de 2025 aideront le secteur à se redresser, tandis que les ventes d'alcool stagnent toujours. Les ventes de vin devraient quant à elles diminuer en 2024 pour revenir aux niveaux de 2019, après les fortes hausses enregistrées en 2020-2022. Les distilleries peuvent toutefois stimuler les ventes en profitant du marché croissant des boissons prêtes à boire et de l'assouplissement des restrictions relatives à la vente d'alcool en Ontario.

« À l'avenir, nous prévoyons un ralentissement global des ventes dans le secteur des aliments et des boissons au second semestre de 2024 jusqu'en 2025. En effet, bien que les pressions inflationnistes s'atténuent, les consommateurs ressentent toujours le poids d'un service de la dette élevé, a déclaré Mme Norris. Les fabricants et les détaillants trouvent cependant des moyens de répondre aux besoins des consommateurs en proposant des solutions comme des magasins à prix réduits, des marques de distributeurs et des formats économiques. »

Les marges brutes sont toujours sous pression dans le secteur des aliments et des boissons. L'indice de la marge bénéficiaire brute devrait par contre s'améliorer de 0,5 % en moyenne cette année, ce qui est légèrement inférieur aux prévisions antérieures de 1,5 %. Cette situation s'explique en grande partie par la persistance des coûts élevés des intrants, y compris les salaires et les avantages sociaux. Toutefois, les marges devraient s'améliorer considérablement en 2025 à mesure que les coûts diminuent.

