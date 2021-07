Selon Hisense, de janvier à juin 2021, le chiffre d'affaires total issu des ventes des téléviseurs ULED U7 et U8 au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne et en Russie a augmenté de 209 % sur un an, et le volume des ventes a augmenté de 145 % sur un an. Par conséquent, les revenus d'Hisense au premier trimestre de 2021 ont atteint 5,366 milliards de dollars, avec une croissance de 66,65 % sur 12 mois. Les recettes à l'étranger de janvier à mars ont été de 2,26 milliards de dollars, ce qui représente 42,1 % des revenus totaux.

Les zones de diffusion aménagées pour les partisans à l'occasion de l'EURO 2020 ont amélioré l'expérience de visionnement des matchs

En tant que commanditaire officiel, Hisense a obtenu une visibilité exclusive de sa marque grâce à ses Festivals Towers installées dans les zones de diffusion, ce qui lui a permis de mieux faire connaître sa marque. De plus, Hisense a installé plusieurs présentoirs commerciaux dans des zones de diffusion pour mettre en valeur ses produits vedettes.

Le nombre d'utilisateurs qui ont regardé les matchs dans l'application UEFA.tv sur la plateforme VIDAA, intégrée aux Smart TV d'Hisense, a connu une croissance importante, ayant doublé en seulement trois mois.

Campagne sur les médias sociaux pour améliorer l'expérience de l'EURO 2020

Hisense a créé de nombreuses campagnes interactives intéressantes sur les réseaux sociaux afin d'accroître l'engagement des amateurs de soccer pour l'EURO 2020. Par exemple, la vidéo de la campagne #UpgradeYourHome d'Hisense et de l'ambassadeur mondial Dwyane Wade a été visionnée plus de 1,69 million de fois sur YouTube et 176 000 fois sur Instagram.

Du 4 au 12 juillet, Hisense a lancé une campagne spéciale sur Twitter qui permet aux consommateurs allemands de gagner une carte-cadeau Amazon de 50 € et 150 € de remise en argent lorsqu'ils font des achats sur le site Web d'Amazon en Allemagne.

Les produits homologués et l'innovation technologique sont la clé du succès

Grâce à la commandite de grands événements mondiaux par Hisense, la technologie et les produits de l'entreprise ont obtenu de nombreuses distinctions.

Hisense a lancé les téléviseurs ULED U7 et U8 en tant que produits vedettes de l'EURO 2020 pour offrir une expérience de visionnement parfaite aux amateurs de soccer. Les deux téléviseurs sont bien conçus : ce sont des modèles minces et dotés de nombreuses fonctions, qui combinent le traitement d'images propulsé par l'IA, la technologie Dolby Vision HDR et une gamme complète de services de diffusion en continu. De plus, ils sont équipés d'un mode sport qui optimise le son et l'image pour le match. Par ailleurs, avec l'application UEFA.tv, les utilisateurs peuvent partager des matchs excitants avec des amis proches, le tout en un simple clic.

Au fil des ans, la commercialisation du sport s'est imposée comme un élément tactique important de la stratégie de mondialisation d'Hisense. Par conséquent, de janvier à mai 2021, la production télévisuelle d'Hisense Group (Hisense et Toshiba) s'est classée au 1er rang au Japon, et les téléviseurs Hisense ont atteint le 2e rang en Australie en termes de volume de ventes. De plus, grâce aux médias sociaux et aux campagnes de marketing à l'échelle mondiale, la marque Hisense est de plus en plus reconnue à l'échelle mondiale. À l'avenir, Hisense continuera de mettre l'accent sur les innovations technologiques et le développement de produits, renforçant ainsi la réputation et la compétitivité de sa marque.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=xKhFIimrrPU

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=L3q3lY8VEKI

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=OpTl5NeIcPU

