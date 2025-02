Les urgences du Québec demeurent sous pression

MONTRÉAL, le 28 févr. 2025 /CNW/ - Alors que le pic hivernal a été atteint la semaine dernière, les urgences du Québec sont fortement achalandées.

« La moitié des visites aux urgences sont effectuées par des patients dont les besoins peuvent être pris en charge par d'autres professionnels de la santé. Cette situation augmente les délais pour les patients prioritaires. Un appel au 811 avant de se rendre à l'urgence est toujours le bon geste à poser. Pour des besoins non urgents, les professionnels du 811 pourront trouver des alternatives aux urgences. J'en profite pour remercier les équipes paramédicales. Votre présence au front et votre engagement dans la prise en charge des soins aux patients est remarqué et apprécié. » explique Véronique Wilson, directrice-générale adjointe, coordination réseau et soutien aux opérations.

Comparaison avec l'an dernier pour le taux d'occupation sur civière

Le taux d'occupation sur civière au Québec se situe à 124%, en hausse de 12% par rapport à 2023-2024.

Pour Montréal et le 450, les taux d'occupation sur civière se situent encore bien au-delà de la moyenne québécoise Pour Montréal, il se situe à 140%, en hausse de 16% par rapport à l'an dernier. Pour le 450, le taux d'occupation sur civière se situe à 143 %, en hausse de 7% par rapport à l'an dernier.



Comparaison avec l'an dernier pour la durée moyenne de séjour

La durée moyenne de séjour pour l'ensemble du Québec, s'est détérioré de 150 minutes par rapport à l'an dernier, passant de 17,4 heures à 19,8 heures pour la période du 11 au 24 février.

C'est dans la région de Montréal que la plus grande détérioration est constatée, passant de 19,8 heures à 23,7 heures.

Comparaison avec l'an dernier pour le nombre de visites par jour aux urgences

Le nombre de visites quotidiennes dans les urgences du Québec est faible diminution pour l'ensemble du Québec aux années précédentes, soit environ 250 visites de moins par jour; Environ 150 visites de moins par jour pour Montréal; Environ 40 visites de moins par jour pour le 450.



« Nous rappelons à la population que si une situation de santé cause de l'inquiétude et nécessite une visite à l'urgence, il ne faut jamais hésiter à s'y rendre », a conclu Mme Wilson.

