Les trousses personnalisées rassemblent les fournitures et l'équipement à un même endroit et permettent de réduire les temps de préparation, d'optimiser le stockage, de réduire les pertes et de favoriser la précision clinique

MISSISSAUGA, ON, le 20 oct. 2022 /CNW/ - Après près de trois ans à lutter contre la COVID-19, les hôpitaux continuent d'en ressentir l'impact, et les membres du personnel atteignent les limites de leurs capacités. Dans un rapport du Toronto Star, on recense que dans une période d'un peu plus de deux mois, il y a eu 86 instances ou les salles d'urgence ont été fermées dans 17 hôpitaux différents en Ontario, ce qui représente plus de 1 700 heures en perte de service1.

Les kits chirurgicaux personnalisés réduisent le temps d'installation et maximisent le stockage. Celles-ci permettent aux cliniciens d'obtenir les articles dont ils ont besoin, déjà emballés et prêts pour commencer (en format stérilisé ou non).

De la sorte, les listes d'attente, déjà très longues à cause de la pandémie, continuent de s'allonger. En 2021, l'attente moyenne entre le moment où un patient était dirigé vers un spécialiste par son médecin de famille et la réception du traitement était de 25,6 semaines, comparativement à 22,6 semaines en 20202. Les hôpitaux doivent trouver des façons innovantes pour améliorer l'efficacité et s'attaquer à ce problème.

Les salles d'opération sont un des secteurs les plus critiques dans les hôpitaux concernant le bien-être des patients, les budgets et le moral des équipes cliniques. Optimiser l'efficacité des salles d'opération est essentiel et passe par la programmation des chirurgies, l'assemblage de l'équipement, la répartition des ressources, la préparation des procédures, la performance durant la chirurgie, sans oublier tous les autres facteurs qui ont une certaine incidence.

Une tendance pour l'amélioration de la productivité dans les salles d'opération est l'utilisation des trousses chirurgicales. Celles-ci permettent aux cliniciens d'obtenir les articles dont ils ont besoin, déjà emballés et prêts pour commencer (en format stérilisé ou non). De la sorte, la tâche manuelle de sélectionner tous les articles est en voie de devenir une chose du passé.

Les trousses chirurgicales peuvent être personnalisées. Toutefois une trousse typique devrait avoir tout le matériel et l'équipement pour la chirurgie à un seul endroit : robes chirurgicales, gazes, éponges, godets à échantillons, sutures, tubes d'aspiration, etc.

Du point de vue de l'efficacité, les trousses chirurgicales permettent de réduire le temps de préparation, créent une pratique normalisée, optimisent le stockage, améliorent la productivité et réduisent les pertes, tout en optimisant l'utilisation du produit et la précision clinique. Parmi les principaux facteurs qui allongent les temps de roulement dans les salles d'opération, on retrouve l'inefficacité du traitement des instruments. Ainsi, les trousses chirurgicales représentent une occasion pour lutter contre ce problème.

Les experts de personnalisation de Medline travaillent à analyser les besoins de la chaîne d'approvisionnement afin de maximiser l'efficacité et les économies de coûts au niveau du site. Compte tenu de l'incertitude mondiale entourant les chaînes d'approvisionnement, disposer de professionnels agiles pouvant fournir une substitution de produit qui convient pourra aider grandement à contourner le problème3.

Les hôpitaux partout au Canada sont confrontés à différents défis : pénurie de personnel, ralentissements de la chaîne d'approvisionnement et population vieillissante. Ils recherchent des moyens d'améliorer l'efficacité de leurs opérations afin de s'assurer que plus de temps est passé à traiter les patients et moins de temps est passé à des tâches tactiques. Les trousses chirurgicales peuvent sembler aller de soi, mais elles représentent une des nombreuses solutions que Meldine peut offrir pour aider les fournisseurs de soins de santé à améliorer leurs opérations et à être plus efficaces. Il a été démontré que les trousses chirurgicales permettent de réduire les temps de sélection de 45 % et de mise en place de 54 %, ce qui laisse plus de temps pour les soins des patients.

Les trousses chirurgicales font partie du système de livraison complet de Medline (CDS), de Medline. Elles aident les installations médicales à simplifier la gestion de l'approvisionnement grâce à des méthodologies qui associent les gens, les processus et l'approvisionnement de façon à sauver du temps et de l'argent. Les experts de Medline évaluent les défis de gestion de l'approvisionnement, analysent la situation actuelle et établissent de nouvelles possibilités d'amélioration de l'efficacité, de réduction des pertes et d'économies d'argent. Grâce aux CDS, toutes les fournitures périopératoires se trouvent dans une boîte et ainsi permettent une réduction en manipulations de points tactiles de 96 %.

Medline est un fabricant mondial de premier plan et un fournisseur de produits médicaux et de services de haute qualité dans le secteur de la santé. Notre expertise en matière de solutions dans le domaine de la santé, le continuum des soins et l'ampleur et la flexibilité de notre chaîne d'approvisionnement, nous permet d'établir des partenariats avec nos clients pour améliorer les soins prodigués aux patients, pour améliorer les résultats cliniques, pour favoriser une gestion des coûts efficaces et pour offrir un accès rapide à des produits de qualité.

Medline Canada est profondément engagé à assurer la santé et le bien-être de ses clients, ses employés, ses partenaires et ses communautés en appliquant ses valeurs CARES quotidiennement dans toutes ses activités. Avec plus de 550 employés dont 125 professionnels cliniques et de la vente et huit centres de distribution partout au Canada, nous sommes un partenaire de confiance lorsqu'il est question de combler les besoins des Canadiens dans le domaine de la santé d'un océan à l'autre : Ensemble, au cœur des soinsMC Pour plus d'informations, visitez le : www.medline.ca

