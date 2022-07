TORONTO, le 5 juill. 2022 /CNW/ - Tandis que le marché du travail se resserre, les Canadiens accordent de plus en plus d'importance aux régimes d'avantages sociaux fournis par les employeurs. D'après un récent sondage de RBC Assurances, près des trois quarts des Canadiens de 18 à 34 ans (73 %) et de 35 à 44 ans (69 %) sont nettement plus susceptibles de changer d'employeur afin de bénéficier d'un meilleur régime d'avantages sociaux.

Selon les trois caractéristiques les plus souvent citées par les répondants au sondage, un « meilleur » régime en est un qui offre du soutien en santé mentale (88 %), un compte crédit santé (80 %), et la possibilité de bonifier la couverture (79 %) en fonction de leurs objectifs personnels ou financiers. Ces résultats concordent d'ailleurs avec l'état de ces jeunes travailleurs : le bien-être général a diminué pour 61 % d'entre eux (une baisse de trois points par rapport à 2021), tandis que l'état de santé mentale est en déclin pour 58 % d'entre eux (une baisse de cinq points par rapport à 2021).

« Compte tenu de ce que nous avons tous vécu depuis mars 2020, il n'y a rien d'étonnant à ce que les travailleurs canadiens aient une foule d'inquiétudes et de facteurs de stress », dit Mme Julie Gaudry, cheffe, Assurance collective, RBC Assurances. « Le resserrement du marché du travail a eu un effet boule de neige : nombreux sont ceux qui désirent avoir un programme d'avantages sociaux flexibles et sur mesure de leur employeur. Le pouvoir d'attraction est évident, surtout pour les jeunes générations. »

Les tendances du marché envoient le même signal

D'autres tendances du marché du travail indiquent que les employeurs se doivent d'offrir des avantages concurrentiels. D'après les Services économiques de RBC, le nombre de postes affichés au Canada a augmenté d'environ 70 % par rapport à avant la pandémie, tandis que le nombre de travailleurs disponibles a diminué de 6 %, ce qui a créé un « marché acheteur » pour les personnes qui cherchent à changer d'emploi. De plus, l'enquête sur les attentes des consommateurs de la Banque du Canada indique que la probabilité qu'une personne quitte volontairement son emploi est en hausse, et que le bien-être et l'état de santé mentale et physique des jeunes Canadiens sont en baisse depuis 2019.

« Comme elles doivent de plus en plus se disputer les talents, les entreprises doivent absolument élaborer un régime d'avantages sociaux ou revoir le leur, puis en faire une composante clé de leur offre, affirme Mme Gaudry. Il faut porter une attention particulière à cette cohorte de jeunes qui représentent une part déjà importante et sans cesse croissante de la main-d'œuvre. Les employeurs doivent mettre un soutien adéquat à la disposition de cette génération. »

Les régimes d'avantages sociaux font une différence

Les Canadiens qui ont un régime d'avantages sociaux sont nettement plus susceptibles que les Canadiens sans régime d'évaluer favorablement leur satisfaction au travail (64 %, six points de plus), leur bien-être général (64 %, dix points de plus), leur santé physique (62 %, huit points de plus), leur santé mentale (60 %, sept points de plus) et leur santé financière (55 %, 17 points de plus).

Trois points à retenir pour les employeurs

Faites une priorité de la santé mentale et du bien-être de vos employés. Les Solutions d'assurance collective RBC Assurances offrent une Boîte à outils pour le bien-être au travail qui est conçue pour fournir aux administrateurs de régime un cadre d'évaluation des besoins en bien-être de leurs employés et pour créer une stratégie de bien-être adaptée aux objectifs uniques de leur entreprise, et ce, sans frais supplémentaires.



Faites connaître les caractéristiques de votre régime. Rappelez à vos employés la couverture qui leur est offerte et dites-leur comment en profiter. Profitez-en pour recueillir leurs commentaires afin de connaître leur satisfaction à l'égard du régime.



Assurez-vous que votre régime répond aux besoins de vos employés. Vous pouvez leur offrir des options de couverture souples ou un compte crédit santé ou bien-être pour qu'ils puissent personnaliser leur régime en fonction de leurs besoins personnels. Vous favoriserez ainsi la fidélisation et le recrutement, surtout chez les jeunes.

À propos de l'étude de RBC Assurances

Ces conclusions sont tirées d'un sondage Ipsos Reid effectué du 22 au 25 avril 2022 pour le compte de RBC Assurances. Le sondage a été mené en ligne auprès d'un échantillon de 1 001 travailleurs canadiens. L'échantillon a été établi selon la méthode des quotas pondérés afin que sa composition reflète celle de la population du Canada selon les données du dernier recensement et que les résultats du sondage soient représentatifs de l'ensemble de la population. Les résultats sont exacts à +/- 3,5 points de pourcentage près, 19 fois sur 20, par rapport aux résultats que l'on aurait obtenus si l'ensemble des Canadiens adultes sur le marché du travail avaient été consultés.

À propos de RBC Assurances

RBC Assurances® offre un vaste éventail de conseils et de solutions d'assurance vie, maladie, habitation, automobile et voyage, de patrimoine, de rente et de réassurance, ainsi que des services d'assurance crédit et entreprise à une clientèle composée de particuliers, d'entreprises et de groupes. RBC Assurances est la marque descriptive des entités administratives en assurance de la Banque Royale du Canada, qui est la plus grande banque au Canada, et l'une des plus importantes du monde de par sa capitalisation boursière. RBC Assurances est l'une des plus importantes compagnies d'assurance détenues par une banque canadienne, et ses quelque 2 600 employés servent près de cinq millions de clients dans le monde. Pour en savoir plus : rbcassurances.com.

