Les trois ententes sont désormais entérinées : toutes les conventions collectives sont ou seront signées sous peu!

La signature de ces ententes marque l'aboutissement de discussions respectueuses et constructives menées au cours de la dernière année. Ces nouvelles conventions collectives permettront de consolider un climat de travail harmonieux, en plus de reconnaître l'engagement et l'expertise de l'ensemble de notre personnel.

« Nous remercions chaleureusement les équipes de négociation de toutes les parties pour leur collaboration et leur volonté commune d'aboutir à des solutions équilibrées, au bénéfice de notre communauté de travail et de la mission de notre établissement », conclue Madame Karine Mercier, directrice générale de l'ITAQ.

Ces ententes assureront une stabilité essentielle pour poursuivre nos projets avec confiance, innovation et engagement envers notre milieu.

À propos de l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec

Depuis plus de 60 ans, l'ITAQ est le seul établissement spécialisé en agroalimentaire de niveau collégial au Québec. Il se démarque par ses laboratoires-écoles, ses fermes-écoles, des grands animaux, ses usines-écoles (transformation laitière, boulangerie, carné et végétaux), en plus de ses programmes uniques et exclusifs en techniques équines, en technologie du génie agromécanique et technologie des productions animales. Positionné comme étant la référence en perfectionnement en agroalimentaire, l'Institut a développé une expertise qui répond aux besoins de la main-d'œuvre et des gestionnaires d'entreprises agroalimentaires du Québec. L'Institut poursuit une longue tradition et effectue un virage signifiant pour la transition agroécologique. Pour plus d'information sur l'Institut, rendez-vous au www.itaq.ca.

