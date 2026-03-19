DUNCAN, BC, le 19 mars 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, les tribus Cowichan et le gouvernement du Canada ont commémoré l'importance historique nationale des tricoteuses salish de la côte et du chandail Cowichan par une cérémonie spéciale pour dévoiler une plaque sur le territoire de Quw'utsun à Duncan, en Colombie-Britannique. L'événement a rendu hommage à des générations de connaissances sur la fibre salish, notamment la préparation de la laine, le filage et le tricot, qui ont mené à la création du chandail Cowichan à la fin du XIXe siècle et qui continuent de perpétuer aujourd'hui.

Logos des organisations participant à cet événement. (Groupe CNW/Parcs Canada (HQ))

La plaque a été installée sur un support métallique personnalisé présentant l'œuvre d'art de l'artiste salish de la côte Stuart Pagaduan, inspirée d'un concept du chercheur en revendications spécifiques des tribus Cowichan, Johnny Crocker. L'œuvre représente un chandail Cowichan et le chien laineux qui servait autrefois de fibres, symbolisant les traditions textiles durables des Premières Nations. L'installation a également été rendue possible grâce au soutien de la ville de Duncan, qui a accueilli favorablement l'installation de la plaque dans le parc Charles Hoey V.C Memorial.

Enraciné dans les terres d'origine des tribus Cowichan du sud de l'île de Vancouver et autour de la mer Salish, le chandail Cowichan reflète la résilience culturelle, la continuité et l'innovation. Depuis des générations, les familles Cowichan préparent de la laine, du fil filé et des vêtements tricotés à la main, transmettant des compétences, des enseignements et des créations d'un artiste à l'autre. Les aînés et gardiens du savoir ont travaillé en étroite collaboration avec les tribus Cowichan et Parcs Canada pour s'assurer que la plaque reflétait les connaissances communautaires et incluait la langue Hul'q'umi'num, ainsi que l'anglais et le français.

Parcs Canada s'est engagé à travailler en collaboration avec les peuples autochtones et à honorer leurs contributions à notre patrimoine, notre histoire et notre avenir communs. Cette annonce conjointe affirme le chandail Cowichan comme une expression puissante de l'innovation autochtone et de la continuité culturelle, et souligne l'engagement des partenaires à communiquer les histoires autochtones au cœur de l'histoire nationale du Canada.

Citations

« Le chandail Cowichan est distinctement Quw'utsun. Tricoté en une seule pièce, à la main, il représente des générations de continuité culturelle à la maison tout en mettant en valeur un savoir-faire expert à l'étranger. Pour plusieurs de nos familles, le tricot a été une bouée de sauvetage financière et un exemple puissant de l'entrepreneuriat Quw'utsun. Cette reconnaissance honore non seulement le chandail lui-même, mais aussi les tricoteuses et les familles qui ont perpétué cette tradition, même s'ils ont dû défendre leur travail contre l'appropriation et l'imitation illégales. Cet événement célèbre la force, l'habileté et la résilience tissées dans chaque maille. »

Sulsulxumaat, cheffe Cindy Daniels

Cheffe élue, tribus Cowichan

« En honorant le talent des tricoteuses Cowichan, dont les chandails sont célébrés partout au Canada et reconnus dans le monde entier, cette désignation reflète une compréhension plus complète et inclusive de l'histoire, avec des voix autochtones qui mènent leurs propres histoires aux côtés de toutes celles qui façonnent notre pays. Le chandail Cowichan représente des générations de savoirs et de pratiques culturelles transmis par les tricoteuses. Bien que cette désignation reconnaisse son importance nationale, la véritable force de ce moment réside dans les personnes qui continuent de pratiquer et de transmettre cette tradition aujourd'hui. Nous sommes reconnaissants de travailler aux côtés des tribus Cowichan pour partager cette histoire vivante. En comprenant le passé et en célébrant la richesse durable des cultures autochtones, nous pouvons continuer à faire des pas significatifs vers la réconciliation. »

L'honorable Julie Dabrusin

Ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature

« Le chandail Cowichan reflète la créativité et les traditions culturelles vivantes des peuples Quw'utsun. Avec des racines profondes à travers le territoire Quw'utsun, elle est tissée dans l'histoire de ce lieu et demeure une expression puissante d'identité, de compétence et de lien avec le lieu. Nous sommes honorés que le parc Charles Hoey V.C Memorial ait été choisi comme lieu pour célébrer le chandail Cowichan. Il approfondira l'apprentissage pour les résidents et les visiteurs sur la culture Quw'utsun et la compréhension de la façon dont le colonialisme a façonné et bouleversé les traditions à la fin du XIXe siècle. »

Mairesse Michelle Staples

Ville de Duncan, Colombie-Britannique

« Le savoir-faire des tricoteuses et tricoteurs salish de la côte, ainsi que l'héritage durable du chandail cowichan, témoignent d'une tradition vivante qui continue de renforcer les communautés et l'identité culturelle. Cette désignation historique contribue à faire en sorte que les histoires, les compétences et les connaissances transmises de génération en génération soient reconnues comme une partie essentielle du patrimoine commun du Canada. Elle marque une étape importante dans le soutien et la protection des traditions culturelles autochtones pour les générations futures. »

Wade Grant

Secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Les faits en bref

Désigné événement d'importance historique nationale en 2011, le chandail Cowichan est reconnu pour son importance culturelle et sa réputation mondiale en tant que tradition textile autochtone distincte.

Le développement de la plaque, notamment la traduction Hul'q'umi'num', l'œuvre d'art et l'exactitude culturelle, a été mené par les tribus Cowichan en collaboration avec Parcs Canada, la Ville de Duncan appuyant son installation dans le parc Charles Hoey V.C Memorial.

Le chandail Cowichan est apparu à la fin du XIX e siècle, lorsque les peuples Cowichan ont combiné les traditions anciennes de préparation et filage de la fibre salish avec le tricot pour créer une pratique textile typiquement autochtone. Chaque chandail Cowichan est tricoté à la main et reflète la compétence individuelle et les connaissances culturelles du tricoteur.

siècle, lorsque les peuples Cowichan ont combiné les traditions anciennes de préparation et filage de la fibre salish avec le tricot pour créer une pratique textile typiquement autochtone. Chaque chandail Cowichan est tricoté à la main et reflète la compétence individuelle et les connaissances culturelles du tricoteur. Parcs Canada collabore avec les peuples autochtones pour mettre en lumière les connaissances, les histoires et les perspectives autochtones à travers les parcs nationaux et les sites historiques, appuyant l'engagement du gouvernement du Canada envers la vérité et la réconciliation.

La plaque commémorative a été dévoilée à Duncan, en Colombie-Britannique, et est exposée sur un support personnalisé créé par l'artiste salish de la côte Stuart Pagaduan.

Documents connexes

Document d'information

Liens connexes

Cowichan Tribes

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Site web de Parcs Canada

Commission des lieux et monuments historiques du Canada

Cadre pour l'histoire et la commémoration

SOURCE Parcs Canada (HQ)

Renseignements : Tara Zwaan, Gestionnaire des communications, Tribus Cowichan, 236-800-4023 ext.1250, [email protected]; Nancy Hildebrand, Agente, relations publiques et communications, Unité de gestion de la côte de la C-B, Parcs Canada, 604-961-6787, [email protected]; Relations aves les médias, Parcs Canada, 855-862-1812, [email protected]