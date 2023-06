Les travaux pour l'amélioration de la sécurité débutent sur la route 198 à Gaspé

QUÉBEC, le 14 juin 2023 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, ainsi que le député de Gaspé, M. Stéphane Sainte-Croix, annoncent le début des travaux d'amélioration de la sécurité et d'asphaltage de la route 198, entre le pont Monseigneur-Ross et la rue des Merisiers, à Gaspé. Les interventions se dérouleront jusqu'au 14 juillet.

Le projet consiste à aménager une voie de virage à gauche dans les deux sens (VVG2S). Pour y arriver, le marquage au sol sera modifié sur une distance de deux kilomètres afin de mieux définir les voies de circulation et de virage dans le secteur de la côte à proximité de l'hôpital de Gaspé. Une fois ces éléments terminés, les usagers circuleront sur une voie par direction. Finalement, des travaux d'asphaltage se dérouleront sur un tronçon de quatre kilomètres dans le secteur.

Citations

« La sécurité des usagers de la route est essentielle! C'est dans cette optique que s'inscrivent les travaux d'amélioration de ce tronçon de la route 198, qui permettront de régler le problème de vitesse dans le secteur. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Investir dans les infrastructures routières de nos régions demeure une priorité pour notre gouvernement. Nous continuerons de tout mettre en œuvre pour améliorer la fluidité et la sécurité sur les routes de notre magnifique coin du Québec. Ce sont des travaux qui étaient très attendus par le milieu et qui assureront une plus grande sécurité routière dans le secteur de l'hôpital, à Gaspé. »

Stéphane Sainte-Croix, député de Gaspé

Faits saillants

Pendant les travaux, la circulation s'effectuera en alternance entre 18 h et 6 h, du dimanche au vendredi. Celle-ci sera rétablie à une voie dans chaque direction le jour. Des signaleurs seront présents afin d'assurer la gestion de la circulation.

Après les travaux de marquage, la limite de vitesse sera réduite de 80 à 70 km/h.

Les coûts des travaux sont estimés à 3,9 M$.

La VVG2S est une voie centrale empruntée exclusivement par les usagers de la route qui effectuent un virage à gauche. La même voie est ainsi partagée par les véhicules provenant des deux directions.

Par conséquent, ce type de voie de virage ne doit pas être utilisé comme voie de dépassement ni comme voie de circulation.

SOURCE Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

Renseignements: Source : Maxime Roy, Directeur des communications, Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : 581 989-6037; Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724