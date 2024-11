LES TRAVAUX À LA GARE LUCIEN-L'ALLIER VONT BON TRAIN

MONTRÉAL, le 5 nov. 2024 /CNW/ - Exo est heureux d'annoncer que les travaux de la gare Lucien-L'Allier avancent rondement. La date précise de réouverture sera annoncée dans les prochaines semaines, lorsque certaines étapes critiques seront achevées.

Le retour de la ligne Vaudreuil/Hudson est donc toujours prévu plus tard cet automne 2024.

De plus, exo a de bonnes nouvelles pour la clientèle des lignes Candiac et Saint-Jérôme. Celles-ci reviendront plus tôt que prévu à la gare Lucien-L'Allier en raison du bon déroulement des travaux. Nous pourrons confirmer bientôt la date du retour de ces lignes à la gare Lucien-L'Allier.

Rappelons que des travaux nécessaires de réfection de la gare de train Lucien-L'Allier ont débuté le 1er avril dernier. Ceux-ci visent à reconstruire les 4 quais de la gare qui sont en fin de vie utile, d'ajouter une marquise pour protéger les clients des intempéries et d'aménager des sorties de secours afin d'améliorer la sécurité des lieux. Les dernières rénovations des quais de la gare Lucien-L'Allier remontent à près de 50 ans, soit à l'occasion des Jeux olympiques de Montréal de 1976.

