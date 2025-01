CALGARY, AB, le 14 janv. 2025 /CNW/ - Les membres d'Unifor de la section locale 101R du Canadian Pacific Kansas City Railway (CPKC) ont voté massivement en faveur de la grève, 99% des membres s'étant prononcés en faveur d'une telle action.

Les membres d’Unifor de la section locale 101R du Canadian Pacific Kansas City Railway (CPKC) ont voté massivement en faveur de la grève. (Groupe CNW/Le Syndicat Unifor)

« Ce mandat de grève met en évidence la force et la détermination des travailleuses et travailleurs du CPKC qui cherchent à obtenir une entente équitable, a déclaré Lana Payne, présidente nationale d'Unifor. Les membres sont unis dans leurs revendications pour la sécurité d'emploi, le droit exclusif au travail, des salaires équitables et de meilleures conditions de travail. »

Ce vote autorise le syndicat à déclencher une grève si une entente n'est pas conclue d'ici à 0 h 01 HE le 29 janvier 2025.

« Les travailleuses et travailleurs du CPKC jouent un rôle essentiel dans le réseau de transport du Canada. Notre syndicat restera ferme pour faire respecter leurs grandes contributions grâce à une convention collective approuvée », a déclaré Mme Payne.

Dans le cadre de ses négociations avec le CPKC qui doivent reprendre à Calgary, du 24 au 29 janvier, le comité de négociation du syndicat poursuivra ses efforts pour conclure une convention qui répond aux besoins de l'ensemble des membres.

Unifor représente plus de 1 200 membres de la section locale 101R qui travaillent dans des ateliers mécaniques, à l'inspection et l'entretien du parc de locomotives et de wagons de marchandises du CPKC, en veillant à ce que l'équipement du chemin de fer soit sécuritaire et fonctionnel.

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant 320 000 travailleuses et travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie. Le syndicat milite pour tous les travailleurs et travailleuses et pour leurs droits, lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et aspire à provoquer des changements progressistes pour un meilleur avenir.

SOURCE Le Syndicat Unifor

Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez contacter le représentant des communications d'Unifor Hamid Osman au 647 448-2823 ou à [email protected].