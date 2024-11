Les travailleuses et travailleurs du CN votent massivement en faveur de la grève

MONTRÉAL, le 25 nov. 2024 /CNW/ - Les membres du Conseil 4000 et de la section locale 100 d'Unifor travaillant à la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN) ont voté massivement en faveur d'une action de grève en accordant un appui au mandat de grève de 96 % pour les membres de la section locale 100 et de 97 % pour les membres du Conseil 4000. Ces deux groupes se prépareront à déclencher la grève s'il est impossible de parvenir à une entente d'ici le 1er janvier 2025.

Comité de négociation du CN d’Unifor (Groupe CNW/Le Syndicat Unifor)

« Cette majorité écrasante en faveur d'un mandat de grève envoie un clair message au CN : nos membres sont unis et prêts à agir pour obtenir un traitement équitable et le respect qu'ils méritent, a déclaré la présidente nationale d'Unifor, Lana Payne. Nos membres en ont assez des concessions qui minent leurs droits et leur pouvoir d'achat, et ils sont résolus à obtenir un contrat qui reflète leur valeur et le rôle essentiel qu'ils jouent dans la prospérité du CN. »

Ce vote catégorique met en évidence la frustration et la détermination des travailleuses et travailleurs du CN, qui militent pour la sécurité d'emploi, une rémunération équitable et de meilleures conditions de travail.

« Le CN a énormément profité du dévouement et du travail acharné de nos membres, a déclaré Daniel Cloutier, directeur québécois d'Unifor. Pourtant, le CN continue d'ignorer leurs besoins les plus élémentaires. Nos membres envoient un message clair et uni à l'employeur : il est temps de faire des progrès significatifs à la table de négociation. »

Les négociations avec le CN reprendront à Montréal du 25 novembre au 8 décembre.

Le Conseil 4000 représente plus de 3 300 membres d'Unifor qui travaillent dans les domaines du service à la clientèle, du travail de bureau et des opérations mécaniques. La section locale 100 représente 2 100 membres d'Unifor qui travaillent, entre autres, comme mécaniciennes et mécaniciens et opératrices et opérateurs d'équipement lourd. Les deux comités de négociation sont toujours aussi déterminés à exiger une convention collective équitable.

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant 320 000 travailleuses et travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie. Le syndicat milite pour tous les travailleurs et travailleuses et pour leurs droits, lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et aspire à provoquer des changements progressistes pour un meilleur avenir.

