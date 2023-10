MONTRÉAL, le 12 oct. 2023 /CNW/ - Les membres des sections locales 4212 et 4323 d'Unifor en Ontario et de la section locale 4320 au Québec qui travaillent pour la Corporation de la Voie maritime du Saint-Laurent ont voté à 99 % en faveur d'une grève si les négociations n'aboutissent pas à une entente avant la date limite du 21 octobre 2023.

Les travailleuses et travailleurs de la Voie maritime du Saint-Laurent livrent un mandat de grève écrasant (Groupe CNW/Le Syndicat Unifor)

« Les travailleurs de la Voie maritime gèrent le transit de plus de 200 millions de tonnes de marchandises chaque année et ils méritent des salaires équitables pour le travail vital et exigeant qu'ils accomplissent, a déclaré Lana Payne, présidente nationale d'Unifor. La Corporation de gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent, en tant qu'entrepreneur du gouvernement fédéral, doit répondre aux attentes salariales et montrer à ces travailleuses travailleurs la véritable valeur de leur travail. »

Les négociations avec l'employeur ont débuté les 19 et 20 juin 2023 et se sont poursuivies du 25 au 29 septembre. Les parties ont décidé de faire appel à un conciliateur pour faciliter les discussions dès le début des négociations.

« Les travailleuses et travailleurs s'attendent à des augmentations de salaire, surtout compte tenu du coût de la vie actuel, et ils ont clairement indiqué que la Corporation de la Voie maritime du Saint-Laurent n'a pas encore offert suffisamment pour en venir à une entente, a déclaré Daniel Cloutier, directeur québécois d'Unifor. Le Corridor de commerce ne fonctionne pas sans les travailleuses et travailleurs, qui exigent et méritent le respect. »

Les négociations reprendront les 17, 18 et 19 octobre.

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada et représente 315 000 travailleuses et travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie. Le syndicat défend tous les travailleuses et travailleurs et leurs droits, lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et s'efforce de créer des changements progressifs pour un avenir meilleur.

SOURCE Le Syndicat Unifor

Renseignements: For media inquiries in French, contact: Unifor Quebec Communications Representative Véronique Figliuzzi at [email protected].