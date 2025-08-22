La suppression des contre-tarifs sape le pouvoir de négociation du Canada

TORONTO, le 22 août 2025 /CNW/ - Unifor tire la sonnette d'alarme après l'annonce faite aujourd'hui par le Canada de la suppression des tarifs douaniers de rétorsion sur les produits américains visés par l'ACEUM, avertissant que cette mesure nuit aux travailleuses et travailleurs canadiens et affaiblit la position de négociation du Canada dans une guerre commerciale qui s'intensifie.

« Les attaques de Donald Trump contre les secteurs canadiens de l'automobile, de l'acier, de l'aluminium et de la foresterie frappent les travailleuses et travailleurs en temps réel, a déclaré Lana Payne, présidente nationale d'Unifor. Le retrait des contre-tarifs n'est pas une branche d'olivier, mais une invitation ouverte à davantage d'agressivité de la part des États-Unis. C'est un mauvais signal envoyé au pire moment possible. »

Depuis le début de cette guerre commerciale, Unifor est clair : le Canada doit faire usage de son levier pour défendre les emplois canadiens, et non y renoncer sans contrepartie dans la négociation.

Le syndicat a systématiquement réclamé une riposte vigoureuse face aux tarifs punitifs imposés par les États-Unis et soutient la position du premier ministre Ford, reprise par la majorité des Canadiennes et Canadiens, selon laquelle la seule réponse à l'agression de Trump est une riposte énergique.

« Le Canada ne doit pas renoncer à ses contre-tarifs à moins que les États-Unis ne suppriment tous leurs tarifs injustes, a déclaré Mme Payne. Céder en faisant des concessions, c'est trahir les travailleuses et travailleurs qui paient et continueront de payer le prix. »

Unifor représente des milliers de travailleuses et travailleurs directement impactés par l'agression commerciale des États-Unis, des usines automobiles et sidérurgiques aux fonderies d'aluminium, en passant par les exploitations forestières. Le syndicat met en garde contre le risque que la suppression des contre-tarifs encourage les États-Unis à lancer de nouvelles attaques contre les secteurs d'activité et les emplois canadiens.

« Le levier commercial n'est pas seulement un moyen de négociation, c'est aussi un bouclier, a déclaré Mme Payne. Si le Canada abandonne ce bouclier sans obtenir de gains réels, nos travailleuses et travailleurs et nos communautés seront sans protection. C'est inacceptable. »

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant 320 000 travailleuses et travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie. Le syndicat milite pour toutes les travailleuses et tous les travailleurs, et pour leurs droits; il lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et aspire à provoquer des changements progressistes pour un meilleur avenir.

SOURCE Le Syndicat Unifor

Pour toute demande de renseignements ou pour organiser une entrevue, veuillez communiquer avec Kathleen O'Keefe, directrice des communications d'Unifor, à [email protected] ou au 416 896-3303 (tél. mobile).