MONTRÉAL, le 22 oct. 2023 /CNW/ - Samedi soir, peu avant minuit, les travailleuses et les travailleurs de la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent ont pris la difficile décision de déclencher la grève après que les négociations n'aient pas abouti à une entente satisfaisante.

La présidente nationale d'Unifor, Lana Payne, s'est dite déçue que l'employeur n'ait pas réussi à faire bouger les choses au cours des deux derniers jours. "Cette impasse est extrêmement regrettable, mais nos membres restent déterminés à obtenir un accord équitable."

Les travailleuses et travailleurs de la Voie maritime du Saint-Laurent déclenchent la grève (Groupe CNW/Le Syndicat Unifor)

Un avis de grève de 72 heures a été officiellement déposé le 18 octobre et, malgré des efforts de négociation soutenus, aucune résolution n'a été trouvée avant l'échéance de samedi 23 h 59.

Le directeur québécois d'Unifor, Daniel Cloutier, a souligné la persévérance du comité de négociation envers le dialogue constructif et a déclaré : "Nous avons négocié de bonne foi jusqu'au dernier moment, mais nous ne pouvons pas permettre que les droits des travailleuses et travailleurs soient compromis. Nous restons ouverts à la discussion et espérons que l'employeur reconsidérera sa position pour le bien de tous."

