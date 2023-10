TORONTO, le 29 oct. 2023 /CNW/ - Unifor a conclu une entente de principe avec la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent (CGVMSL) au cours d'une médiation au nom des membres de l'Ontario et du Québec en grève depuis le 22 octobre 2023.

Le comité de négociation d’Unifor de la Voie maritime du Saint-Laurent (Groupe CNW/Le Syndicat Unifor)

"Pour la première fois en 55 ans, les travailleuses et travailleurs de la voie maritime ont pris la difficile décision de faire grève. Ils l'ont fait pour lutter pour un environnement de travail plus respectueux et pour un contrat qui reflète la situation économique actuelle", a déclaré Lana Payne, présidente nationale d'Unifor. "Ils ont montré que la meilleure entente est obtenue à la table de négociation, et je félicite les comités de négociations pour leur travail remarquable au nom de leurs membres".

Cette entente de principe concerne les membres d'Unifor des sections locales 4211, 4212 et 4323 en Ontario et des sections locales 4319 et 4320 au Québec, qui travaillent dans le groupe de la supervision et de l'ingénierie et dans le groupe de l'entretien, des opérations et du personnel de bureau.

"Je suis très fier de la solidarité de nos membres tout au long de la Voie maritime, qui se sont mobilisés pour obtenir de meilleurs salaires et de meilleures conditions de travail pour toutes et tous", a déclaré Daniel Cloutier, directeur québécois d'Unifor.

