Les travailleuses et travailleurs de Duravit choisissent Unifor

MATANE, QC, le 5 nov. 2025 /CNW/ - Unifor Québec consolide sa présence dans la région de la Gaspésie-Bas-Saint-Laurent avec la syndicalisation de Duravit, un acteur majeur de l'industrie sanitaire durable. Le syndicat a déposé, la semaine dernière, une demande d'accréditation auprès du Tribunal administratif du travail (TAT) afin de représenter une majorité des travailleuses et travailleurs de l'usine. Selon l'entreprise, le site atteindra environ 250 employé•es lorsqu'il sera en pleine activité.

Cette nouvelle accréditation vient renforcer la présence d'Unifor dans la région, où le syndicat compte déjà plus de 2 200 membres. Au cours des derniers mois, Unifor a obtenu l'accréditation de plusieurs nouveaux milieux de travail dans la région.

« Unifor est le syndicat le plus solidement implanté en Bas-Saint-Laurent--Gaspésie, et les chiffres le démontrent. Nous misons sur la proximité et sur l'engagement de nos représentantes et représentants qui vivent ici et comprennent la réalité des travailleuses et travailleurs de la région », souligne Daniel Cloutier, directeur québécois d'Unifor.

L'usine Duravit de Matane représente un projet structurant pour l'économie régionale. Il s'agit de la première usine carboneutre dans le domaine des équipements sanitaires et de la première implantation de Duravit en Amérique du Nord. En activité depuis 2025, l'usine est appelée à devenir un employeur majeur dans la région.

« Nous félicitons les travailleuses et travailleurs de Duravit pour leur décision courageuse de se syndiquer. En se regroupant pour parler d'une seule voix, ils se donnent les moyens d'obtenir un véritable rapport de force et de négocier les conditions de travail qui leur conviennent », affirme Daniel Cloutier, directeur québécois d'Unifor.

Les parties sont actuellement en attente du résultat de l'enquête du Tribunal administratif du travail.

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant 320 000 travailleuses et travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie. Le syndicat milite pour tous les travailleurs et travailleuses et pour leurs droits, lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et aspire à provoquer des changements progressistes pour un meilleur avenir.

