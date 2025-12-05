Bombardier : des hausses salariales de 18,25 % pour les membres d'Unifor au Centre de finition Laurent Beaudoin

MONTRÉAL, le 5 déc. 2025 /CNW/ - À la suite de l'assemblée du 30 novembre, les membres de la section locale 62, travaillant au Centre de finition Laurent Beaudoin de Bombardier, ont ratifié leur nouvelle convention collective avec une majorité de 69 %. Ils se dotent ainsi d'un contrat de travail de quatre ans qui améliore de façon significative leurs conditions de travail, sans aucune concession malgré plusieurs demandes de l'employeur.

La nouvelle convention collective prévoit des augmentations salariales totalisant 18,25 % sur quatre ans (4 %, 4 %, 5 % et 5,25 %), soit une moyenne de 4,5 % par année. Dans un contexte où le coût de la vie est estimé à environ 2 % par année par les experts, cette entente permettra d'augmenter de manière importante le pouvoir d'achat des membres.

« Dans un secteur aussi stratégique que l'aérospatiale, la prospérité doit être partagée avec celles et ceux qui la rendent possible. Avec ces hausses salariales, nos membres de Bombardier obtiennent une reconnaissance concrète de leur expertise et de leur contribution exceptionnelle. Cette entente démontre qu'avec un rapport de force et une solidarité bien organisée, on peut améliorer les conditions de travail sans céder aux demandes de concessions patronales », déclare Daniel Cloutier, directeur québécois d'Unifor.

En plus des hausses salariales, la convention collective comporte plusieurs améliorations aux conditions de travail, notamment à la rente de retraite, aux vacances, aux assurances collectives et à l'organisation du temps de travail, consolidant ainsi la sécurité et la qualité de vie des membres.

« « La situation économique de l'employeur n'a jamais été aussi bonne, malgré la guerre commerciale avec nos voisins du sud. Fin de la taxe de luxe, nouveaux contrats militaires comme le GlobalEye, forte demande pour les avions d'affaires et action en bourse en hausse : tout joue en faveur de Bombardier. Le résultat du vote en est la preuve : les attentes des membres étaient élevées et ils réclament à juste titre leur part de cette prospérité », mentionne Alexandre Lamarre, représentant national pour Unifor Québec.

La nouvelle convention collective répond également à une préoccupation partagée par le syndicat et l'employeur : l'exode de l'expertise en raison du nombre élevé de personnes admissibles à la retraite. Près de 250 membres sont déjà éligibles et plus de 800 le seront d'ici cinq ans. Des mécanismes de rétention et de réembauche de retraité(e)s ont été prévus afin de conserver l'expérience au sein de l'entreprise et de faciliter le transfert des connaissances, notamment par la possibilité pour les retraité (e)s de revenir au travail sur une base volontaire avec des conditions attractives.

Unifor Québec représente près de 2 100 membres responsables de l'assemblage et de l'installation de la finition intérieure des jets privés Global Express, réalisés sur mesure au Centre de finition Laurent Beaudoin de Bombardier.

À propos d'Unifor

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Québec et au Canada, représentant plus de 320 000 membres dans tous les secteurs de l'économie. Unifor se bat pour les droits de tous les travailleurs et travailleuses. Il lutte également pour l'égalité et la justice sociale au pays et à l'étranger et aspire à apporter des changements progressifs pour un avenir meilleur. Au Québec, Unifor représente près de 55 000 membres et est affilié à la plus grande centrale syndicale du Québec, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ).

SOURCE Syndicat Unifor Québec

Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez communiquer avec Véronique Figliuzzi, représentante nationale aux communications d'Unifor Québec, à [email protected].