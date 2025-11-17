La suspension des activités chez Arbec à Amos ravive l'urgence d'une stratégie industrielle pour le secteur forestier

AMOS, QC, le 17 nov. 2025 /CNW/ - Unifor Québec réagit avec inquiétude et colère à l'annonce de Produits Forestiers Arbec de suspendre pour une période indéterminée les activités de son usine de panneaux OSB d'Amos à compter du 20 décembre, une décision qui touchera près de 100 travailleuses et travailleurs.

« Derrière chaque "analyse de marché" et chaque "décision difficile", il y a des familles qui perdent un salaire, des communautés qui s'appauvrissent et une région qui se demande encore une fois de quoi demain sera fait. Unifor va être présent aux côtés de ses membres d'Amos pour les accompagner dans cette épreuve, défendre tous leurs droits et revendiquer des solutions durables », déclare Daniel Cloutier, directeur québécois d'Unifor.

Selon les informations transmises par l'employeur, il s'agit d'une suspension des opérations, sans démantèlement de l'usine, et les actifs seront maintenus et sécurisés. Pour Unifor, le potentiel des installations d'Arbec à Amos ne fait aucun doute et tout doit être fait pour assurer leur relance.

« Il faut se relever les manches. On ne peut pas se contenter d'attendre un hypothétique "retour de conditions favorables" sur le marché. Ce qu'il faut, c'est une stratégie qui sécurise les approvisionnements, la transformation et qui agit pour soutenir la demande pour les produits d'ici. C'est essentiel pour assurer une stabilité à long terme pour les travailleuses et travailleurs. Le gouvernement doit sortir de la gestion au cas par cas et se mettre au travail avec les syndicats, les municipalités, les entreprises et tous les partenaires qui souhaitent contribuer à la résilience du secteur forestier », poursuit M. Cloutier.

Unifor rappelle que cette annonce s'ajoute à une série de fermetures, ralentissements ou suspensions dans le secteur forestier qui frappent particulièrement les régions du Québec. À chaque fois, ce sont les mêmes personnes qui paient le prix : les travailleuses et travailleurs, leurs familles, ainsi que le tissu économique local.

« Une fois de plus, nous interpellons le gouvernement du Québec : on ne peut pas laisser tomber Amos. Le silence ou l'inaction ne sont pas des options », insiste le directeur québécois d'Unifor.

Sur le terrain, Unifor mettra tout en œuvre pour accompagner les membres touchés par ce licenciement collectif.

À propos d'Unifor

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Québec et au Canada, représentant plus de 320 000 membres dans tous les secteurs de l'économie. Unifor se bat pour les droits de tous les travailleurs et travailleuses. Il lutte également pour l'égalité et la justice sociale au pays et à l'étranger et aspire à apporter des changements progressifs pour un avenir meilleur. Au Québec, Unifor représente près de 55 000 membres et est affilié à la plus grande centrale syndicale du Québec, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ).

SOURCE Syndicat Unifor Québec

Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez communiquer avec Véronique Figliuzzi, représentante nationale aux communications d'Unifor Québec, à [email protected]