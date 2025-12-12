Nouveaux avions polyvalents fabriqués au Canada : Unifor Québec salue l'investissement dans l'expertise québécoise

MONTRÉAL, le 12 déc. 2025 /CNW/ - Unifor Québec accueille favorablement l'annonce du gouvernement fédéral visant à acquérir six avions Global 6500 destinés à l'Aviation royale canadienne, un contrat d'une valeur de 753 millions de dollars. Cette décision, qui confirme l'importance stratégique du secteur aéronautique québécois, entraînera la création d'environ 900 emplois au pays, dont près de la moitié au Québec.

« Cet investissement démontre ce que nous répétons depuis des années : lorsque le gouvernement choisit d'acheter local, ce sont nos travailleuses et travailleurs qui gagnent. Le Québec demeure un leader mondial en aérospatiale, et les membres d'Unifor y contribuent chaque jour par leur talent et leur engagement, » a déclaré Daniel Cloutier, directeur québécois d'Unifor. « Maintenant, il faut aller plus loin et garantir que l'ensemble des projets d'approvisionnement en défense profite pleinement à notre industrie et aux Québécoises et Québécois qui la font vivre. »

Ce contrat, réalisé sous la nouvelle Agence de l'investissement pour la défense (AID), inclut l'assemblage de composantes et la finition des appareils à Montréal, ainsi que la participation de près d'une trentaine de fournisseurs québécois. Des salariés syndiqués membres d'Unifor seront impliqués à toutes les étapes de production.

Pour Unifor, cet investissement marque un pas dans la bonne direction et répond à une revendication phare du syndicat sur la modernisation des pratiques d'approvisionnement. Ce gage de confiance accordé par le gouvernement canadien envers une plateforme conçue et assemblée chez nous pourrait également ouvrir la porte à de nouveaux marchés d'exportation.

Dans un contexte où plusieurs projets majeurs d'approvisionnement en aérospatiale doivent être annoncés dans les prochaines années, il faut continuer à mobiliser notre base industrielle pour répondre à nos propres besoins afin de créer de bons emplois pour les travailleurs et travailleuses d'ici. Il sera primordial d'exploiter toutes les opportunités qui nous permettent de consolider nos capacités et la position unique que détient le Québec dans ce créneau de fabrication de pointe.

« Le Québec doit obtenir sa juste part. Nos entreprises sont prêtes, nos travailleuses et travailleurs sont parmi les meilleurs au monde, et notre expertise doit être pleinement valorisée dans la stratégie de défense du Canada, » a ajouté M. Cloutier.

Unifor Québec continuera de suivre de près l'évolution de ces projets, en rappelant que la prospérité du secteur aérospatial repose sur des emplois de qualité, des chaînes d'approvisionnement solides et un engagement durable envers la production locale.

À propos d'Unifor

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant 320 000 travailleuses et travailleurs dans tous les principaux secteurs de l'économie, dont 11 000 dans le secteur de l'aérospatial. Au Québec, Unifor représente notamment les travailleuses et travailleurs de plusieurs entreprises majeures du secteur de l'aérospatiale, dont Bombardier, Pratt & Whitney, Héroux-Devtek et CAE.

