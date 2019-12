Les travailleuses et travailleurs d'Olymel Princeville sollicitent des appuis

PRINCEVILLE, QC, le 4 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Ce matin, les travailleuses et travailleurs du Syndicat des employé-es d'Olymel Princeville-CSN ont manifesté dans les rues de la municipalité des Bois-Francs. En grève générale illimitée depuis le 28 octobre dernier, ils ont distribué des tracts à la population et ils ont interpellé les élus municipaux afin que ceux-ci interviennent pour que le conflit se règle.

« Les 350 travailleuses et travailleurs d'Olymel Princeville représentent une part importante de la population active de cette ville et des environs. Même en grève, nous contribuons grandement à la vie économique de notre communauté. Ce matin, c'est également à titre de citoyennes et de citoyens que nous interpellons la population et les élus de notre municipalité, de souligner Steve Houle, président du syndicat. Entre autres, les élus municipaux, provinciaux et fédéraux doivent rappeler à la société Olymel qu'elle doit se comporter en bon citoyen corporatif. Il n'y a pas 25 solutions : elle doit s'assoir et déposer des offres qui mettront fin à ce conflit ».

« Pour nous, il est plus qu'évident que le maire et les élus municipaux doivent également jouer leur rôle de représentation envers les citoyennes et les citoyens, ce qui veut dire intervenir auprès de l'employeur afin de mettre un terme au conflit. Depuis le début de celui-ci, le syndicat n'a pas reçu le moindre appel ou visite d'une ou un élu-e de la région sur leur ligne de piquetage, de déplorer Paul Lavergne, président du Conseil central du Cœur-du-Québec-CSN. Leur lutte est légitime et aucun élu ne peut les ignorer ».

Le Syndicat des employé-es d'Olymel Princeville-CSN regroupe 350 membres affiliés à la Fédération du commerce (FC-CSN) qui compte quelque 28 000 membres regroupés dans plus de 330 syndicats présents dans les secteurs du commerce de détail, de gros et de services divers, de l'agroalimentaire, des finances et du tourisme. Ils sont également affiliés au Conseil central du Cœur-du-Québec-CSN qui regroupe près de 17 000 membres réunis au sein de 130 syndicats de tous les secteurs d'activité.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle est composée de près de 2000 syndicats. Elle regroupe plus de 300 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans huit fédérations, ainsi que sur une base régionale dans treize conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

