OTTAWA, ON, le 27 nov. 2024 /CNW/ - Le Congrès du travail du Canada (CTC) a tenu sa journée annuelle de lobbying cette semaine, réunissant 300 travailleurs et travailleuses et dirigeants syndicaux de tout le pays sur la Colline du Parlement pour rencontrer les représentants élus. Ces conversations en tête-à-tête constituent une plate-forme essentielle pour les travailleurs et travailleuses qui peuvent ainsi partager leurs expériences personnelles et plaider en faveur des mesures urgentes nécessaires pour relever les défis pressants auxquels les Canadiens sont confrontés aujourd'hui.

Les travailleurs plaideront, proposeront des solutions et exigeront des mesures immédiates axées sur trois grandes priorités: rendre la vie plus abordable, soutenir les travailleurs et renforcer le système de santé public du Canada.

L'augmentation des coûts, sur tout, a imposé une pression immense sur les familles de travailleurs. Les syndicats du Canada exhortent le gouvernement fédéral à prendre des mesures décisives pour rendre la vie plus abordable pour les Canadiens.

« Il ne s'agit pas seulement d'une crise d'abordabilité, mais aussi d'une crise d'inégalité. Les Canadiens sont pressés de toutes parts, et le gouvernement a la responsabilité d'agir maintenant », a déclaré Bea Bruske, présidente du Congrès du travail du Canada. « Le logement, l'épicerie, les soins de santé ne sont pas des luxes, ce sont des droits fondamentaux. Il est temps de prendre des mesures audacieuses pour rendre la vie abordable et tenir les entreprises responsables de leur rôle dans cette crise ».

Les syndicats du Canada exigent du gouvernement qu'il prenne des mesures robustes pour soutenir les travailleurs et l'économie. Il s'agit notamment d'élargir l'accès à l'assurance-emploi, d'investir dans la formation professionnelle, de renforcer l'économie des soins et d'améliorer les normes sur le lieu de travail et l'accès aux syndicats afin de protéger les droits des travailleurs et de garantir de meilleures conditions de travail.

En outre, les syndicats du Canada exigent des actions concrètes pour protéger et renforcer notre système de santé public. D'un océan à l'autre, les travailleurs s'accordent à dire que les soins de santé doivent rester un droit universel, déterminé par les besoins -- et non par la capacité de payer ou la couverture d'une assurance privée. La tendance croissante à la privatisation menace l'accès équitable aux soins. Les gens n'ont pas besoin d'un accès réduit aux soins, ils ont besoin d'investissements significatifs dans les soins de santé publics.

« Chaque jour, les travailleurs subissent les conséquences de l'augmentation des coûts, d'un système de santé publique mis à rude épreuve et sous-financé, d'une main-d'œuvre épuisée et surchargée, et de protections inadéquates sur le lieu de travail. La journée de lobbying est l'occasion pour les travailleurs de faire part de ces préoccupations urgentes directement aux décideurs et d'exiger que des mesures soient prises », a déclaré Bea Bruske. « Les syndicats du Canada sont prêts à travailler avec le gouvernement pour trouver des solutions qui amélioreront la vie de millions de Canadiens. »

