Déclaration de Bea Bruske, présidente du Congrès du travail du Canada, au sujet du Sommet du G7

OTTAWA, ON, le 13 juin 2025 /CNW/ - De Kitimat à Selkirk, de Sault Ste. Marie à Alma, et maintenant Hamilton -- des travailleuses et travailleurs de partout au Canada se préparent à la prochaine ronde de mises à pied. Des industries entières se vident. Des familles vivent constamment dans l'incertitude, craignant de perdre leur maison, leurs économies et leur gagne-pain.

En cette période de vive inquiétude économique, les Canadiennes et Canadiens méritent un leadership à l'écoute des travailleuses et travailleurs qui fait passer leurs priorités avant tout. Le gouvernement fédéral choisit plutôt d'accueillir un Sommet du G7 qui est déphasé par rapport aux véritables luttes auxquelles les gens sont confrontés.

Inviter Donald Trump -- dont le bilan comprend une hostilité manifeste envers les travailleurs et les syndicats -- est une gifle aux milliers de Canadiennes et Canadiens qui se demandent s'ils auront toujours un emploi la semaine prochaine. À l'heure où notre pays est aux prises avec des feux de forêt, des inégalités croissantes et des coûts de logement exorbitants, cette décision envoie des signaux totalement contraires.

Nous sommes également profondément préoccupés par l'invitation adressée au Premier ministre indien Narendra Modi. Face aux préoccupations constantes concernant l'ingérence étrangère et la violence politique visant les communautés diasporiques au Canada, cette décision est non seulement inappropriée, mais aussi dangereuse. Le Canada doit envoyer un message clair : la violence politique et l'ingérence étrangère n'ont pas leur place en sol canadien.

Tandis que des millions de dollars des contribuables sont dépensés pour ce sommet, on demande aux travailleuses et travailleurs de se serrer la ceinture. Mais nous ne pouvons pas bâtir une économie juste en faisant des compromis au détriment des communautés, tout en déroulant le tapis rouge pour des leaders mondiaux controversés.

Le Congrès du travail du Canada demande au gouvernement fédéral de rediriger ses efforts vers les personnes qui travaillent à l'édification de notre pays, qui le font rouler et qui méritent un avenir sur lequel ils peuvent compter.

Le moment est venu d'investir dans de bons emplois, des services publics solides et des collectivités résilientes, pas dans un spectacle superflu.

SOURCE Congrès du travail du Canada (CTC)

