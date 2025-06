OTTAWA, ON, le 3 juin 2025 /CNW/ - Le mercredi 4 juin, trois des dirigeantes nationales les plus éminentes représentant les travailleuses et travailleurs, les entreprises et les municipalités du Canada donneront une conférence de presse ensemble en réponse à la décision de Donald Trump, président des É.-U., de doubler les tarifs douaniers sur l'aluminium et l'acier canadiens.

Cette imprudente hausse est une attaque directe contre les travailleuses et travailleurs, les entreprises et les économies locales du Canada. Ses répercussions menacent de dévaster les industries canadiennes de l'acier et de l'aluminium, d'exclure les producteurs canadiens du marché étatsunien et de mettre en péril des milliers de bons emplois syndiqués des différentes parties du pays.

Bea Bruske (Congrès du travail du Canada), Candace Laing (Chambre de commerce du Canada) et Carole Saab (Fédération canadienne des municipalités) souligneront le besoin pressant d'une intervention fédérale concertée pour défendre les emplois, les entreprises et les collectivités du Canada.

ÉVÉNEMENT : Conférence de presse mixte au sujet des tarifs imposés par les

É.-U. et de leurs répercussions sur le Canada



DATE ET HEURE : Le mercredi 4 juin 2025 à 13 h, HE



LIEU : Salle de conférence de presse 135-B, édifice de l'Ouest, colline

parlementaire



CONFÉRENCIÈRES : Bea Bruske, présidente du Congrès du travail du Canada (CTC)

Candace Laing, présidente et cheffe de la direction de la Chambre

de commerce du Canada (CCC)

Carole Saab, cheffe de la direction de la Fédération canadienne

des municipalités (FCM)

SOURCE Congrès du travail du Canada (CTC)

Veuillez RSVP à : Relations avec les médias du CTC, [email protected], 613-526-7426