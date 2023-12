Les travailleurs étrangers temporaires et leurs employeurs peuvent compter sur la proactivité de la CNESST

QUÉBEC, le 12 déc. 2023 /CNW/ - La présidente-directrice générale de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), Mme Manuelle Oudar, ainsi que le ministre du Travail, M. Jean Boulet, réitèrent leur engagement continu envers les travailleuses et travailleurs étrangers temporaires (TET) du Québec et leurs employeurs. Devant un monde du travail en constante évolution et un nombre grandissant de ces clientèles, la CNESST continuera de mener des actions proactives et concrètes pour accompagner les milieux de travail et garantir des conditions de travail saines, justes et sécuritaires aux TET.

Consciente de l'importance d'assurer le respect des droits de ces travailleurs, la CNESST accorde depuis de nombreuses années une attention particulière à la situation des TET, pour notamment protéger leur santé et assurer leur sécurité et leur intégrité physique et psychique. C'est ce que démontre son plus récent bilan en matière d'interventions auprès des TET et de leurs employeurs.

Une démarche proactive partout au Québec

Devant le besoin croissant d'information et d'accompagnement des milieux de travail dans tous les domaines d'activité économique où l'on retrouve des TET, la CNESST a annoncé en 2021 que l'Escouade prévention auprès des TET deviendrait permanente et offrirait ainsi ses services à toutes les régions du Québec.

Depuis, elle propose de multiples webinaires et ateliers en entreprise pour informer et sensibiliser les travailleuses et travailleurs étrangers temporaires, en présence de l'employeur, quant à leurs droits et obligations en matière de normes du travail ainsi qu'en matière de santé et de sécurité du travail. À ce jour, plus de 285 ateliers de sensibilisation ont été offerts à quelque 2 500 TET, et ce, chez plus de 290 employeurs.

De plus, 979 employeurs du Québec ont bénéficié de conseils personnalisés sur leurs droits et obligations en matière de normes, de santé et de sécurité du travail à l'égard des TET.

Rappelons que l'offre de services de l'Escouade prévention auprès des TET se décline en deux volets. Durant la saison estivale, des agentes et agents en prévention se déplacent dans les entreprises pour animer des ateliers d'information. Un service professionnel d'aide-conseil est aussi offert toute l'année dans différents secteurs d'activité et dans toutes les régions du Québec. Il est modulé selon les besoins des employeurs et vise à les soutenir dans une application conforme de leurs droits et obligations, tout en informant les TET de leurs droits et obligations en matière de travail.

Échange constant avec les consulats

La CNESST rencontre sur une base régulière les consulats du Mexique, du Guatemala et du Honduras afin d'échanger sur ce que vivent leurs ressortissants. Ces rencontres permettent également de fournir des informations sur les normes du travail et la santé et la sécurité pertinentes aux TET. Les consulats apprécient particulièrement l'encadrement offert par la CNESST concernant les conditions de travail des travailleuses et des travailleurs ainsi que les efforts consentis par le Québec pour améliorer et surveiller les conditions d'accueil de leurs ressortissants.

Par ailleurs, la CNESST a récemment établi des liens avec l'ambassade des Philippines et a fait part de son offre de services et de sa disponibilité à soutenir les ressortissants malgaches à l'ambassade de Madagascar, à Montréal.

Alliée des milieux de travail

Dans le contexte où la présence des TET est appelée à croître considérablement au cours des prochaines années, la CNESST se positionne comme une alliée indispensable des milieux de travail. Elle poursuivra la mise en œuvre d'actions visant à assurer des conditions de travail justes, saines et sécuritaires pour tous les travailleurs et toutes les travailleuses, et à instaurer une culture de prévention durable partout au Québec.

Citations

« Les chiffres qui sont rendus publics aujourd'hui démontrent que tous les acteurs des milieux de travail qui accueillent des TET sont mobilisés pour que l'expérience des deux parties soit positive. Les employeurs, soucieux de bien accueillir les TET, se tournent vers la CNESST pour obtenir de l'accompagnement, et les travailleuses et travailleurs veulent en apprendre plus sur leurs droits et obligations. Notre gouvernement poursuit son étroite collaboration avec la CNESST afin de permettre aux milieux de travail d'être plus justes, plus équitables et plus sécuritaires. »

- Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

« La CNESST adopte une approche proactive en collaborant étroitement avec les employeurs et avec ses partenaires pour garantir les meilleures conditions de travail aux TET. Ces derniers ont les mêmes droits que tous les autres travailleurs, et nos équipes sont dévouées et hautement engagées pour offrir aux TET et à leurs employeurs tout l'accompagnement et le soutien dont ils ont besoin, comme en témoigne notre récent bilan en matière d'interventions. Nous continuerons nos efforts en ce sens, afin d'instaurer une culture de prévention durable partout au Québec. »

- Manuelle Oudar, présidente-directrice générale de la CNESST

Liens utiles

Pour vérifier la disponibilité des escouades et solliciter leurs services :

Escouade prévention auprès des travailleurs étrangers temporaires | CNESST

Pour obtenir davantage d'outils et d'information concernant vos droits et vos obligations à l'égard des TET : Travailleuses et travailleurs étrangers temporaires | CNESST

La CNESST, votre porte d'entrée en matière de travail

La CNESST offre aux employeurs ainsi qu'aux travailleurs et aux travailleuses une porte d'entrée unique et une expertise intégrée en matière de normes du travail, d'équité salariale et de santé et de sécurité du travail. Sa structure de gouvernance est paritaire. Elle a notamment pour mission de gérer le Fonds de la santé et de la sécurité du travail, un fonds entièrement autofinancé dont elle est fiduciaire.

