Décès d'un chauffeur de la compagnie Les entreprises Presqu'Île : la CNESST dévoile les conclusions de son enquête

Le jour de l'accident, le chauffeur se trouvait à la carrière Lafarge Granulats & Béton et devait effectuer un chargement de gravier. Pour ce faire, il a emprunté le chemin principal de la carrière, même si ce dernier était complètement inondé à cause des fortes précipitations de pluie de la veille. Tandis qu'il descendait le chemin vers le lieu du chargement, le camion a dévié sur sa droite et est tombé dans un fossé de drainage. La cabine du conducteur s'est alors retrouvée complètement immergée dans l'eau. Les secours ont été appelés, et le décès du travailleur a été constaté sur les lieux.

Causes de l'accident

L'enquête a permis à la CNESST de retenir trois causes pour expliquer l'accident :

Les fortes précipitations de pluie, combinées à une capacité de pompage insuffisante des accumulations d'eau, ont inondé le chemin principal ainsi que les fossés de drainage, ce qui a entraîné l'immersion complète du camion.

Le balisage et l'entretien du chemin principal n'étaient pas adaptés à une circulation des véhicules lors d'une inondation, ce qui a provoqué la déviation du camion à droite de sa trajectoire et sa chute dans le fossé.

Lors d'inondations de la carrière, la gestion de la circulation des véhicules était déficiente, ce qui a conduit le chauffeur à emprunter le chemin principal, qui était impraticable et dangereux.

À la suite de l'accident, la CNESST a interdit l'utilisation du chemin principal menant à la zone de chargement à la carrière Lafarge. Le 1er mai 2024, l'interdiction d'utilisation du chemin principal sera levée puisque l'employeur aura élaboré une procédure d'intervention en cas d'inondation et aura informé et formé les travailleurs sur celle-ci.

Comment éviter un tel accident

Pour prévenir les accidents lors du déplacement de véhicules dans les carrières à la suite d'inondations, des solutions existent, notamment :

identifier et analyser les dangers liés aux inondations dans la carrière et mettre en place les mesures pour les éliminer, notamment un balisage et un entretien adéquats des chemins destinés à éviter que les camions se retrouvent dans l'eau;

s'assurer que les travailleurs possèdent les moyens et les informations nécessaires leur permettant de ne pas s'exposer aux dangers liés aux inondations.

Par la loi, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique de ses travailleurs. Il a également l'obligation de s'assurer que l'organisation du travail ainsi que les équipements, les méthodes et les techniques pour l'accomplir sont sécuritaires.

Les travailleurs et travailleuses doivent faire équipe avec l'employeur pour repérer les dangers et mettre en place les moyens pour les éliminer ou les contrôler.

Suivis de l'enquête

La CNESST transmettra les conclusions de son enquête aux organisations suivantes afin qu'elles sensibilisent leurs membres : l'Association minière du Québec, l'Association de la construction du Québec, l'Association patronale des entreprises en construction du Québec, l'Association des entrepreneurs en construction du Québec, l'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec, l'Association québécoise des entrepreneurs en infrastructures.

Le rapport sera également envoyé à l'ensemble des associations sectorielles paritaires de même qu'à tous les gestionnaires de mutuelles de prévention.

