Décès d'un manœuvre de P.E. Pageau inc. : la CNESST dévoile les conclusions de son enquête

Le jour de l'accident, le manœuvre travaillait sur un chantier. Il était affecté à la pose d'un mur de tête en aval d'un ponceau. Alors qu'il se trouvait dans l'excavation, le mur de tête a été soulevé à l'aide d'une pelle hydraulique munie d'une sangle de levage en fibre synthétique. Au moment de positionner la pièce de béton à l'endroit établi selon le plan, la sangle s'est rompue. C'est alors que le mur de tête a heurté le sol, basculé et écrasé le manœuvre. Les secours ont été appelés sur les lieux, et son décès a été constaté à l'hôpital.

Causes de l'accident

L'enquête a permis à la CNESST de retenir trois causes pour expliquer l'accident :

La rupture de la sangle en fibre synthétique supportant la charge lors du levage a entraîné la chute du mur de tête au sol et son basculement sur le travailleur.

Les travaux ont été effectués à proximité d'une charge suspendue.

La gestion des opérations de levage et de gréage était déficiente.

À la suite de l'accident, la CNESST a interdit les travaux de levage avec un engin de terrassement, les travaux dans l'excavation et l'utilisation des accessoires de levage présents sur le chantier. L'employeur a fourni à la CNESST une méthode de travail pour le levage avec un engin de terrassement. La reprise des travaux a alors été autorisée.

Comment éviter un tel accident

Pour prévenir les accidents lors de travaux de levage avec un engin de terrassement, des solutions existent, dont celles-ci :

mettre en œuvre par écrit une méthode de travail sécuritaire, connue des travailleurs concernés et rendue disponible sur le chantier;

inspecter les élingues et les quincailleries de levage avant leur utilisation;

vérifier que la capacité maximale d'utilisation des élingues est suffisante pour le poids des charges à soulever;

s'assurer que l'élingage des charges est effectué selon des méthodes éprouvées;

définir une zone où aucune personne ne doit se trouver pendant le levage.

Par la loi, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique et psychique de ses travailleurs et travailleuses. Il a également l'obligation de s'assurer que l'organisation du travail ainsi que les équipements, les méthodes et les techniques pour l'accomplir sont sécuritaires.

Les travailleurs et travailleuses doivent faire équipe avec l'employeur afin de repérer les dangers et de mettre en place les moyens pour les éliminer ou les contrôler.

Suivis de l'enquête

La CNESST transmettra les conclusions de son enquête à la Commission de la construction du Québec, à l'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec, à l'Association de la construction du Québec, à l'Association québécoise des entrepreneurs en infrastructures, à l'Association patronale des entreprises en construction du Québec et à l'Association des entrepreneurs en construction du Québec.

Elle informera également l'ensemble des associations sectorielles paritaires et des gestionnaires de mutuelles de prévention.

De plus, le rapport d'enquête sera diffusé dans les établissements de formation offrant le programme de conduite d'engins de chantier.

Liens utiles

Rapport d'enquête

Photos

Dessin 3D

Pour plus d'information sur la santé et la sécurité : Gréage et levage : guide de sécurité | CNESST

