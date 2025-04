Décès d'un travailleur d'Hydro-Québec : la CNESST dévoile les conclusions de son enquête

Le jour de l'accident, le travailleur et un collègue s'affairaient au poste de distribution d'Hydro-Québec à Val-d'Or. Leur tâche consistait dans le raccord de trois bretelles rigides à la barre principale. Cette dernière était hors tension. Au moment d'installer la troisième bretelle rigide, le travailleur a déplacé sa plateforme élévatrice à bras articulé à proximité d'une barre de relève qui, elle, était toujours sous tension. Peu après, un lien électrique s'est créé entre la bretelle rigide et la barre de relève, ce qui a eu comme conséquence d'électrocuter le travailleur. Il a été transporté au centre hospitalier de Val-d'Or, où son décès a été constaté.

Causes de l'accident

L'enquête a permis à la CNESST de retenir deux causes pour expliquer l'accident.

Un lien électrique a été créé entre une composante sous tension de la barre de relève R21 et une bretelle rigide à installer sur la phase C de la barre principale B11.

La méthode de travail utilisée pour le transport et éventuellement l'installation de la bretelle rigide ont été improvisées et présentaient des lacunes d'application du code de sécurité des travaux de l'employeur, notamment pour la distance d'approche à respecter d'un élément sous tension lors de la manipulation d'un élément conducteur.

Comment éviter un tel accident

Pour prévenir les accidents lors de travaux sur des installations électriques, des solutions existent, notamment :

élaborer des méthodes et des techniques sécuritaires pour accomplir des travaux en considérant la distance d'approche à respecter d'un élément sous tension et des dimensions des outils ou des composantes conductrices à manipuler;

exercer un contrôle réel afin que les personnes en autorité s'assurent que le personnel suit les directives et les procédures de travail mises en place.

L'employeur est légalement tenu de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique et psychique de ses travailleurs. Il a également l'obligation de s'assurer que l'organisation du travail ainsi que les équipements, les méthodes et les techniques pour répondre à ces exigences sont sécuritaires.

Les travailleurs et travailleuses doivent faire équipe avec l'employeur pour repérer les dangers et mettre en place les moyens afin de les éliminer ou de les contrôler.

Suivis de l'enquête

Pour informer les milieux de travail et éviter que ce genre d'accident ne se reproduise, la CNESST demandera aux syndicats concernés d'informer leurs membres des conclusions de l'enquête. La CNESST rappellera notamment la nécessité de respecter la distance d'approche minimale requise lorsque des travaux sont effectués à proximité de pièces nues sous tension.

Le rapport d'enquête sera également acheminé à l'ensemble des associations sectorielles paritaires de même qu'à tous les gestionnaires de mutuelles de prévention, ainsi qu'au ministère de l'Éducation du Québec, qui en assurera la diffusion dans les établissements offrant le programme de formation en montage de lignes électriques.

Liens utiles

Rapport d'enquête



Photos



Animation

Pour plus d'information sur la santé et la sécurité quant à la formation des travailleuses et travailleurs : Électricité : danger d'électrisation | CNESST

