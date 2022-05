Ce sont 704 agents de sécurité de GardaWorld qui ont choisi Unifor plutôt que la CLAC lors d'un scrutin de représentation tenu du 16 au 19 mai 2022.

« Unifor est un syndicat fort pour les travailleurs du secteur du transport aérien d'un océan à l'autre, a déclaré Kellie Scanlan, directrice du Service du recrutement d'Unifor. Nous attendons avec impatience la prochaine série de négociations. Le but ici était d'arriver à une représentation plus forte, non seulement à la table de négociation, mais aussi en milieu de travail, grâce à un syndicat qui comprend le secteur de l'aviation. »

Unifor représente des milliers de travailleurs aéroportuaires de première ligne dans de multiples catégories d'emploi, y compris la sécurité, le service à la clientèle et le service des bagages.

À l'heure actuelle, le syndicat représente 16 000 membres dans le secteur du transport aérien et 1 000 agents de sécurité dans diverses industries partout au pays, employés par des entreprises comme ASP Security, GardaWorld, l'aérogare de l'aéroport de Calgary, WestJet, Canadian North et Securitas.

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada et représente 315 000 travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie. Le syndicat défend tous les travailleurs et leurs droits, lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger et cherche à engendrer un changement progressiste en vue d'un avenir meilleur.

