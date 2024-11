Le bien-être des Canadiens reste bas, notamment en raison du stress financier, du manque de sommeil

et de l'inactivité, mais un nouveau rapport de Dialogue montre que près de 8 personnes sur 10 agissent.

MONTRÉAL, le 19 nov. 2024 /CNW/ - Selon un nouveau rapport publié par Dialogue Technologies de la Santé inc. , la principale plateforme virtuelle de soins de santé et de bien-être au Canada, le bien-être général des Canadiens, notamment celui des travailleurs canadiens dans la vingtaine, demeure faible dû au stress, en particulier aux pressions financières liées à l'augmentation du coût de la vie. Ces informations sont évaluées par le biais du résultat de bien-être de Dialogue, qui évalue chaque mois des milliers de personnes à travers le pays.

Le Rapport sur la santé et le bien-être: Une référence canadienne s'appuie sur l' Indice de bien-être OMS-5 de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) , démontrant des informations sur cinq dimensions de la santé mentale et du bien-être, à savoir l'humeur, le stress, le sommeil, l'activité et le sentiment d'utilité. Le rapport montre que le résultat moyen de bien-être des Canadiens est resté faible au cours des 18 derniers mois, avec un résultat de 49,4 sur 100. Les résultats inférieurs à 50 indiquent une mauvaise santé mentale, et l'inaccessibilité des avantages sociaux traditionnels laisse de nombreuses personnes à risque de développer des problèmes plus graves si elles ne parviennent pas à améliorer leur bien-être.

Les jeunes professionnels étant confrontés à un ensemble unique de défis et de pressions, le rapport souligne que les travailleurs canadiens âgés de 20 à 29 ans obtiennent des résultats inférieurs à ceux de tous les autres groupes d'âge. Cela peut s'expliquer par des résultats particulièrement bas en matière de sommeil et d'activité physique dans tous les groupes d'âge, un effet domino causé par les pressions financières. En outre, les données de Dialogue révèlent que les Canadiens recherchent des conseils financiers pour établir un budget, l'investissement et les épargnes en vue de la retraite, ainsi que pour réduire les impôts, qui sont des domaines qui peuvent être fortement touchés par le stress financier.

« De nombreux Canadiens perdent du sommeil à cause de facteurs de stress courants tels que les finances, ce qui a un effet en cascade sur le mode de vie et la santé mentale, la santé physique et le bien-être général », a déclaré le Dr Marc Robin, directeur médical de Dialogue. « En augmentant l'accès au soutien, en particulier par des moyens virtuels où les soins de santé mentale sont à portée de main, les Canadiens peuvent gérer leur santé et leur bien-être avant que les problèmes ne s'aggravent. »

Encourager les Canadiens à mettre l'accent sur la prévention par l'entremise des avantages sociaux les aide à prendre leur santé en main. Des stratégies pour se faire incluent d'adopter des habitudes qui peuvent être suivies pour améliorer leur mode de vie. En fait, 8 personnes sur 10 ayant accès au programme de bien-être de Dialogue ont pris des mesures pour mettre en œuvre un changement de mode de vie suivi après avoir effectué l'évaluation du résultat de bien-être. Mesurer le bien-être oriente également les employés vers les services offerts par les programmes d'aide aux employés (PAE), qui comprennent des conseils financiers et des ressources de gestion du stress fondées sur des données probantes. Cela permet d'accroître l'accessibilité et la sensibilisation, et de promouvoir des ressources pour des problèmes qui peuvent être stigmatisés.

Alors que les avantages sociaux offerts par l'employeur continuent d'évoluer, les travailleurs canadiens sont de plus en plus disposés à les utiliser, mais ne savent souvent pas ce qui est disponible. En ce qui concerne les modèles plus traditionnels, plus de la moitié (53 %) des Canadiens qui disposent d'un PAE n'y ont jamais eu recours, bien que les PAE comprennent des conseils en matière de santé mentale et de finances. De plus, un Canadien sur deux estime que son régime d'avantages sociaux ne répond pas à ses besoins, tandis qu'un sur trois continue de considérer que les prestations de santé mentale sont insuffisantes.

Un lieu de travail plus sain se traduit par des avantages pour l'ensemble de l'entreprise, notamment des économies à long terme et la capacité d'attirer et de retenir les meilleurs talents. Les organisations qui cherchent à améliorer le soutien disponible aux leurs employés adoptent des modèles de PAE accessibles et virtuels. Des manières efficaces de mesurer le bien-être, tel que le résultat de bien-être de Dialogue, permettent aux responsables des ressources humaines d'utiliser des données anonymes pour adapter les ressources et les stratégies, ce qui leur permet de favoriser une culture de bien-être plus forte pour des équipes plus saines et plus résilientes.

À propos du Résultat de bien-être de Dialogue

Le Résultat de bien-être de Dialogue s'appuie sur l'Indice de bien-être OMS-5 de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), l'un des questionnaires les plus largement utilisés pour évaluer le bien-être dans la recherche. Disponible en anglais et en français dans l'application Dialogue, le sondage d'une minute permet de découvrir des informations sur cinq dimensions de la santé mentale et du bien-être, notamment l'humeur, le stress, le sommeil, l'activité et le sentiment d'utilité. Le Résultat de bien-être de Dialogue va de 0 à 100, les résultats les plus élevés représentant un bien-être accru, et les résultats inférieurs à 50 indiquant la nécessité d'une évaluation plus approfondie de la santé mentale. Après l'analyse comparative, les employés ont la possibilité d'agir grâce à des ressources personnalisées dans l'application, qui peuvent inclure la mise en œuvre d'une habitude saine à suivre, la consultation de ressources en libre-service et, si leur résultat est faible, la consultation d'un professionnel de la santé mentale. Les données sont agrégées et dépersonnalisées pour montrer les tendances statistiques, ce qui permet aux employeurs d'évaluer les facteurs de risque dans leur organisation et d'investir de manière proactive dans le bien-être des employés là où cela compte. Le Rapport sur la santé et le bien-être: Une référence canadienne comprend des informations tirées des évaluations de 12 000 personnes à travers le Canada entre le 1er janvier 2024 et le 30 juin 2024.

À propos de Dialogue

Dialogue est la principale plateforme virtuelle de soins de santé et de bien-être au Canada, offrant un accès abordable et sur demande à des soins de qualité. Grâce à notre équipe, nous offrons nos services à des employeurs et à des organisations qui ont à cœur la santé et le bien-être de leurs membres et de leurs familles. Notre Plateforme de santé intégrée🅪 est un portail unique de soins de santé qui regroupe en un seul endroit l'ensemble de ses programmes dans une application conviviale, offrant un accès aux services 24 heures par jour, 365 jours par année à partir d'un téléphone intelligent, d'un ordinateur ou d'une tablette. Dialogue est la première compagnie de soins virtuels à recevoir le certificat d'agrément de base d'Agrément Canada, une validation par un tiers du niveau élevé de qualité et de sécurité des soins. En octobre 2023, la Sun Life a fait l'acquisition de Dialogue, qui fonctionne maintenant comme une entité autonome au sein de la Sun Life Canada. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Web de la compagnie à l'adresse www.dialogue.co .

