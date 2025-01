Les travailleurs autonomes et les retraités du Canada sont très préoccupés par l'accès à l'assurance-santé et aux soins de santé

Le Canada compte quelque 2,7 millions de travailleurs autonomes. Selon un sondage de GreenShield, 65 % des répondants qui sont des travailleurs autonomes estiment que le fait d'être son propre patron est l'un des plus grands avantages de leur statut, 61 % d'entre eux indiquant accorder une valeur particulière à la flexibilité de leur charge de travail et de leur horaire. Toutefois, plus de 33 % se disent préoccupés par les soins de santé, évoquant notamment des inquiétudes importantes liées à une couverture inadéquate et aux coûts possibles depuis qu'ils sont travailleurs autonomes.

Les retraités canadiens interrogés ont des préoccupations semblables. Si 64 % des personnes interrogées considèrent que le fait d'être libéré du stress lié au travail et 63 % que la liberté de gérer son propre emploi du temps sont des avantages fondamentaux de la retraite, près de la moitié d'entre elles trouvent le vieillissement difficile, principalement en raison des problèmes de santé qui y sont liés. Bien que 78 % des répondants indiquent avoir plus de temps à consacrer à leur santé pendant la retraite, plus de 50 % affirment que l'obtention d'une assurance médicale et de soins de santé reste coûteuse et complexe.



« Ces constatations dépeignent le travail autonome et la retraite comme des périodes importantes de la vie qui peuvent être à la fois exaltantes et difficiles puisqu'il faut faire face à de nouvelles réalités sur le plan financier et du mode de vie », affirme JP Girard, vice-président directeur, responsable d'Assurances GreenShield. « Alors que le nombre de travailleurs autonomes et de retraités continue d'augmenter, il est essentiel pour les Canadiens d'avoir accès à une assurance et à des soins de santé qui répondent vraiment à leurs besoins. »

Principales constatations concernant les travailleurs autonomes canadiens

52 % des travailleurs autonomes bénéficient actuellement d'un régime de prestations d'assurance maladie, soit à titre individuel ou par le biais du régime du conjoint.

86 % accordent de l'importance au soutien en santé mentale -- pourtant, 66 % des personnes qui ne bénéficient d'aucune protection n'ont pas les moyens actuellement de s'en offrir une.

Le travail autonome présente des défis, par exemple l'irrégularité des revenus. Des travailleurs autonomes interrogés, 51 % vivent un stress et une anxiété importants, 33 % font face au burnout et 25 % sont préoccupés par l'isolement.

53 % estiment que le processus de recherche et de demande d'assurance maladie est compliqué ou déroutant.

43 % sont préoccupés par l'accès aux soins de santé pour répondre à des problèmes de santé à mesure qu'ils vieillissent.

39 % sont préoccupés par l'accès aux soins de santé pour répondre aux problèmes de santé qui peuvent survenir.

Principales constatations concernant les retraités

63 % des retraités sont préoccupés par l'accès aux soins pour répondre à des problèmes de santé à mesure qu'ils vieillissent.

54 % sont préoccupés par l'accès aux soins pour répondre aux problèmes de santé qui pourraient survenir.

60 % des retraités apprécient une couverture complète dans leurs régimes de prestations.

76 % accordent de l'importance au soutien en santé mentale -- pourtant, seulement 21 % des personnes affirment en avoir les moyens.

25 % affirment se passer parfois de certains services de santé pour économiser de l'argent.

Assurance et soins de santé en un seul endroit

Davantage qu'un simple fournisseur de prestations, GreenShield réinvente les soins de santé pour répondre à l'évolution des besoins des Canadiens et des Canadiennes. En tant que seule entreprise sans but lucratif de services d'assurance et de soins de santé du Canada, GreenShield intègre l'assurance, l'administration des régimes d'assurance et le traitement des demandes de règlement aux services de santé tels que le soutien en santé mentale, la télémédecine, les services pharmaceutiques, ainsi que la prise en charge des maladies chroniques. Grâce à sa plateforme intégrée GreenShield+, l'organisation a conçu une solution inédite permettant aux Canadiens et aux Canadiennes d'avoir accès rapidement aux soins de santé de qualité dont ils ont besoin en jouissant d'un traitement et d'un paiement plus rapides des demandes de règlement.

La nouvelle campagne de GreenShield intitulée « Vieillir, ce n'est pas toujours facile! » comporte des publicités à la télévision, dans les médias sociaux et sur YouTube. Elle présente la manière dont l'entreprise permet aux Canadiens de prendre leur santé en main grâce à une parfaite intégration de la couverture et des soins.

« Les Canadiens méritent la tranquillité d'esprit et le soutien nécessaires pour s'épanouir à chaque étape de la vie », affirme Mandy Mail, vice-présidente directrice, chef du marketing et des communications et GreenShield Cares. « Notre campagne vise à permettre aux Canadiens de bénéficier d'une expérience en matière de soins de santé et d'assurance conçue en fonction de leurs besoins. Au moyen d'une approche satirique à la fois convaincante et réaliste, la campagne présente les avantages de notre modèle intégré unique, qui permet aisément aux utilisateurs de vérifier leur couverture, d'entrer en contact avec des prestataires de soins de santé et de gérer leurs demandes de remboursement, le tout sur une seule plateforme conviviale. »

Une assurance et des soins conçus pour tous les Canadiens et Canadiennes

Organisme sans but lucratif engagé fondé en 1957, GreenShield se consacre à la promotion de l'équité en matière de santé. Grâce à son modèle de création de valeur partagée, elle parvient à conjuguer les objectifs sociaux et la croissance de l'entreprise afin de répondre aux besoins non satisfaits de la population canadienne et d'améliorer les résultats en matière de santé. Ainsi, elle suscite des changements substantiels pour un avenir en meilleure santé et devient une force au service du bien. Prenez connaissance de l'impact de GreenShield.

Consultez le rapport complet du sondage ici.

À propos du sondage

Ce sondage en ligne a été mené par la firme de recherche Discover de Navigator pour le compte de GreenShield entre le 5 et le 16 décembre 2024. Nous avons interrogé 400 travailleurs autonomes et 400 retraités ou préretraités (qui entendent prendre leur retraite au cours des cinq prochaines années) canadiens. Un sondage entièrement aléatoire auprès d'un échantillon de cette taille (n=800) donnerait une marge d'erreur de +/- 4,9 points de pourcentage, 19 fois sur 20.

GreenShield en bref

Seule entreprise sans but lucratif de services d'assurance et de soins de santé à l'échelle du Canada, GreenShield croit que l'accès aux soins de santé est un droit, et non pas un privilège. Nous sommes déterminés à améliorer les résultats en santé, à contribuer au changement systémique et à bâtir un avenir où chaque Canadien et chaque Canadienne peut atteindre son plein potentiel en matière de santé.

Nous proposons une toute nouvelle expérience de l'assurance et des soins de santé en regroupant ces services en un seul endroit. Tout cela est offert dans le cadre de notre modèle unique de « fournisseur-payeur » : « fournisseur » parce que nous offrons divers services de soins de santé, notamment en santé mentale, en pharmacie, en prise en charge des maladies chroniques et en télémédecine, et « payeur » parce que nous offrons des services d'assurance, d'administration des régimes et de traitement des demandes de règlement.

Nous sommes une entreprise sans but lucratif, donc sans actionnaires, ce qui nous permet de réinvestir en priorité nos revenus excédentaires directement dans le soutien de communautés mal desservies. Par l'intermédiaire de GreenShield Communautaire, l'entreprise s'est engagée à investir 75 millions de dollars pour améliorer la santé de plus d'un million de Canadiens et Canadiennes d'ici la fin de 2025, et particulièrement dans le cadre de ses programmes de santé mentale, de médicaments essentiels, de soins buccodentaires et de prise en charge des maladies chroniques. Nos initiatives modulables permettent d'apporter d'importants changements en faveur d'une meilleure santé pour tous. GreenShield est fière de sa culture d'entreprise, qui a été reconnue comme l'une des plus admirées du Canada. Elle est fière également d'avoir obtenu la certification d'Entreprise généreuse d'Imagine Canada et d'avoir vu son nom inscrit sur la liste « Change the World » de Fortune.

GreenShield, collectivement l'Association Green Shield et Green Shield Holdings inc., regroupe nos activités d'assurance, de santé, de traitement des demandes de règlement et d'administration des régimes d'assurance collective, y compris Assurance Green Shield Canada (AGSC), Green Shield Santé inc., Green Shield Adjudication inc. et Green Shield Administration inc. Green Shield Holdings inc. est elle-même une filiale en propriété exclusive de l'Association Green Shield, un organisme sans but lucratif.

