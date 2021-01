OTTAWA, ON, le 19 janv. 2021 /CNW/ - Selon la plus récente édition de l'Observateur des médicaments émergents du Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés (CEPMB), l'oncologie a continué de dominer la combinaison thérapeutique dans l'ensemble des médicaments émergents en 2020, les traitements contre le cancer représentant plus d'un tiers (35 %) des médicaments à toutes les phases des essais cliniques. Les traitements contre les maladies infectieuses occupaient la deuxième place, avec 13 %, et devraient prendre de l'importance en raison de la pandémie de COVID-19.

L'édition de 2020 de l'Observateur des médicaments émergents examine les 935 nouveaux médicaments aux dernières étapes d'essais cliniques afin de mettre en évidence ceux qui risquent d'avoir une incidence sur le système de soins de santé au Canada. Parmi ces derniers, le CEPMB a cerné seize (16) nouveaux médicaments aux dernières étapes, dont cinq (5) produits de thérapie génique, qui peuvent offrir des percées en ce qui concerne la réponse à des besoins auparavant non comblés ou pourraient traiter de grandes populations de patients, ainsi que six (6) nouveaux médicaments à l'étude par Santé Canada. Le rapport présente également un aperçu de l'évolution rapide du développement de médicaments et de vaccins pour le traitement et la prévention de la COVID-19.

La série Observateur des médicaments émergents, publiée dans le cadre de l'initiative de recherche du Système national d'information sur l'utilisation des médicaments prescrits (SNIUMP), présente un aperçu du paysage des nouveaux médicaments, et met en exergue les médicaments en cours d'essais cliniques qui pourraient avoir une incidence importante sur la pratique clinique future et sur les dépenses en médicaments au Canada si leur vente est approuvée.

Ce rapport d'analyse prospective annuelle s'inscrit dans la suite de publications du CEPMB examinant des segments clés du marché pharmaceutique. Ensemble, cette publication et le rapport Veille des médicaments mis en marché qui l'accompagne permettent d'examiner l'éventail complet des médicaments nouveaux et émergents au Canada et à l'étranger.

Faits en bref

En 2020, les médicaments émergents comprenaient 6 946 nouveaux médicaments à différentes étapes de l'évaluation, dont 13 % étaient en cours d'essais cliniques de phase III et en attente d'homologation; ils représentaient un large éventail de domaines thérapeutiques.

Les traitements contre le cancer représentaient un tiers (35 %) des médicaments à toutes les phases des essais cliniques en 2020. Les traitements contre les maladies infectieuses occupaient la deuxième place, avec 13 %, et devraient prendre de l'importance en raison de la pandémie de COVID-19.

Plus d'un tiers des médicaments en cours d'essais cliniques de phase III ou en attente d'homologation avaient une désignation rapide de médicament orphelin approuvée par la FDA ou l'Agence européenne des médicaments, ce qui concorde avec la tendance à la hausse de la prévalence des médicaments orphelins entrant sur le marché pharmaceutique.

Le rapport met également en évidence six nouveaux médicaments actuellement à l'étude par Santé Canada . Quatre d'entre eux devraient générer des revenus mondiaux dépassant le milliard de dollars américains d'ici 2026.

. Quatre d'entre eux devraient générer des revenus mondiaux dépassant le milliard de dollars américains d'ici 2026. En date de novembre 2020, 427 vaccins et traitements étaient en cours d'évaluation pour le traitement et la prévention de la COVID-19.

Observateur des médicaments émergents, 2020 (Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés)

