CANTON, Chine, 19 septembre 2025 /CNW/ - La campagne de promotion mondiale de la 138e Foire d'importation et d'exportation de Chine (« Foire de Canton ») s'est conclue avec succès après une série de tournées qui ont eu lieu de juillet à septembre dans 10 pays : le Japon, le Kazakhstan, la Mongolie, l'Ouzbékistan, la Thaïlande, le Bangladesh, l'Australie, la Malaisie, la Turquie et le Royaume-Uni. Salués par les communautés d'affaires locales, ces événements ont souligné l'engagement durable de la Foire en faveur de la coopération commerciale internationale.

Lors des tournées en Turquie et au Royaume-Uni, Zhang Sihong, directeur général adjoint du China Foreign Trade Centre (CFTC), a insisté sur le principe directeur de la Foire de Canton : le partage mondial. Il a encouragé les acheteurs à mettre à profit les outils numériques de la Foire de Canton, notamment son application officielle, pour planifier leurs parcours de visite et se connecter plus efficacement aux vastes chaînes d'approvisionnement de la Chine.

S'exprimant en Australie et en Malaisie, Su Bin, directeur général adjoint du CFTC, a mis en avant la complémentarité des économies chinoise et australienne et le partenariat profondément ancré entre la Chine et la Malaisie. Il a invité les acheteurs à considérer pleinement la Foire de Canton comme une plateforme propice à de nouvelles possibilités d'affaires dans une période de forte dynamique commerciale bilatérale.

Parallèlement, lors des événements organisés au Japon et en Mongolie, Ma Fengmin, directeur général adjoint du CFTC, a mis en lumière les contributions de longue date des acheteurs japonais à la Foire et la participation croissante des entreprises mongoles. Il a indiqué que l'édition à venir mettrait en vedette des exposants de produits de meilleure qualité, des activités de soutien diversifiées et des services plus pratiques pour les acheteurs internationaux.

Au Kazakhstan et en Ouzbékistan, Liu Xiaomin, directeur des expositions au sein du groupe CFTC, a souligné le rôle de la Foire comme pôle d'approvisionnement fiable en produits de qualité. Comme preuve de l'influence régionale de la Foire, il a invoqué le partenariat commercial majeur entre la Chine et le Kazakhstan, ainsi que la forte demande ouzbèke. En Thaïlande et au Bangladesh, Xu Jiansheng, directeur des opérations au sein du groupe CFTC, a mis en évidence l'alignement de la Foire sur les besoins locaux : une véritable aubaine pour le développement de la coopération dans les secteurs du textile, des machines et des appareils ménagers.

En marge des événements de promotion, le CFTC a mené des études de marché approfondies en rendant visite à des détaillants de premier plan tels que Don Quijote au Japon, Coles en Australie, Lotus en Malaisie et Currys au Royaume-Uni. Au Kazakhstan, le CFTC a signé un accord de partenariat mondial avec l'antenne à Almaty de la Chambre nationale des entrepreneurs « Atameken ».

La 138e Foire de Canton, qui promet une structure d'exposition plus raffinée, des produits de qualité supérieure, des événements plus diversifiés et des services particulièrement attentionnés, ouvrira ses portes le 15 octobre.

