GUANGZHOU, Chine, 17 octobre 2025 /CNW/ - Le 15 octobre, la 138e Foire d'importation et d'exportation de Chine (Foire de Canton) a officiellement ouvert ses portes à Guangzhou. Plus de 240 000 acheteurs de 218 marchés se sont inscrits à l'avance à la Foire en date du 13 octobre, ce qui représente une augmentation de 10 % par rapport à la session précédente. En particulier, il y a eu une croissance importante du nombre d'acheteurs de l'Union européenne, des États-Unis et des pays participant à l'Initiative Belt and Road.

En mettant fortement l'accent sur l'innovation, l'intelligence et la durabilité, la 138e Foire de Canton continue de donner aux entreprises les moyens de transformer les occasions en résultats concrets.

L'innovation est un thème central de cette séance. Avec une gamme record de plus de 32 000 exposants, dont environ 3 600 nouveaux participants, la Foire insuffle une nouvelle vitalité et une nouvelle diversité sur le marché mondial. Plus de 600 nouveaux événements de la collection seront lancés. 63 % des produits couverts par les événements intègrent de nouvelles technologies, tandis que 48 % présentent des mises à niveau fonctionnelles.

La 138e Foire de Canton marque également un nouveau chapitre dans son évolution avec le lancement d'une zone de soins de santé intelligents dédiée à la phase 3 (du 31 octobre au 4 novembre). Conçue pour favoriser de nouveaux moteurs de croissance pour le commerce extérieur, faciliter la collaboration internationale et renforcer la chaîne d'approvisionnement mondiale des soins de santé, la zone présentera des innovations de pointe de 47 entreprises de premier plan. Les expositions comprendront des robots médicaux, des systèmes de diagnostic intelligents et d'autres solutions avancées qui reflètent l'expansion rapide du marché mondial des soins de santé numériques.

La technologie intelligente redéfinit également l'expérience des acheteurs. Cette séance de la Foire de Canton a permis de mettre à niveau entièrement ses services de navigation intelligente, en introduisant quatre outils intelligents : la navigation dans les kiosques, les systèmes de guide complexes, l'assistant ASK ME AI et les kiosques de direction intelligents. Ensemble, ils permettent une navigation en un seul clic dans l'exposition, aidant les acheteurs à explorer plus efficacement et rendant l'expérience d'approvisionnement plus fluide et plus pratique.

Le développement durable occupe également une place centrale. Plus d'un million de produits écologiques et à faibles émissions de carbone seront exposés tout au long de la Foire. De plus, un projet pilote de construction de kiosques modulaires a été lancé pour réduire le temps de configuration, les coûts et l'impact environnemental grâce à des composants « de construction » réutilisables.

En combinant l'innovation, l'intelligence et la durabilité, la 138e Foire de Canton réaffirme son rôle de pont essentiel reliant la Chine au monde grâce au commerce, à la technologie et aux possibilités communes.

