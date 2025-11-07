GUANGZHOU, Chine, 7 novembre 2025 /CNW/ - La 138e édition de la Foire de Canton s'est achevée avec succès le 4 novembre. La foire a établi de nouveaux records historiques dans plusieurs domaines, notamment en termes de participation des acheteurs étrangers et de produits innovants, intelligents et écologiques.

Au total, plus de 310 000 acheteurs étrangers provenant de 223 pays et régions ont participé à cette session, soit une augmentation de 7,5 % par rapport à la session précédente, ce qui représente un nouveau record. Parmi eux, 214 000 acheteurs provenaient des pays de la BRI, soit une augmentation de 9,4 %. Les transactions d'exportation prévues conclues sur place lors de cette session se sont élevées à 25,65 milliards de dollars américains, maintenant ainsi leur dynamique ascendante. Les exposants ont déclaré que la Foire de Canton est un lieu privilégié regorgeant de possibilités et de perspectives de qualité, la plateforme optimale pour consolider des partenariats de longue date, en forger de nouveaux et conquérir de nouveaux marchés. De nombreux acheteurs ont visité ou allaient visiter des usines. Davantage d'accords devaient être conclus.

Les entreprises exposantes ont mis l'accent sur l'innovation, l'intelligence et la protection de l'environnement en ce qui concerne les matériaux, le savoir-faire et les chaînes d'approvisionnement. Les produits nouveaux et écologiques ainsi que les produits bénéficiant de droits de propriété intellectuelle indépendants représentaient respectivement 23,3 %, 23,5 % et 23,9 % des 4,6 millions de produits exposés. L'intelligence artificielle, la fabrication innovante et intelligente, la faible empreinte carbone et la personnalisation haut de gamme ont été les mots clés tout au long des trois phases. Les robots humanoïdes, les dispositifs d'interface cerveau-ordinateur, les meubles sans plastique, les matériaux biosourcés, les dispositifs de rééducation assistés par l'IA et l'impression 3D ont été les produits les plus populaires.

L'intégration des technologies numériques et intelligentes a amélioré l'expérience des visiteurs en matière de demande de badges, de navigation dans la foire, de discussions commerciales et de mise en relation. Adopté pour la première fois, le badge à code QR peut être délivré en 30 secondes, soit six fois plus rapidement qu'auparavant. Grâce au Bluetooth, à la 5G et au BDS, le premier système de navigation intelligent au niveau des kiosques a été mis en service en Chine. Les appareils tels que le guide d'IA et le système de recherche d'itinéraire intelligent ont été mis à niveau pour offrir une « navigation en un clic et une consultation des informations par code unique », qui ont été utilisés 477 000 fois. L'application Canton Fair a été téléchargée 415 000 fois.

De la promotion commerciale aux activités connexes, des services chaleureux ont facilité une meilleure coopération. 9 événements de jumelage « Trade Bridge », 17 activités de diffusion en direct « Discover Canton Fair with Bee and Honey » et 13 forums thématiques ont aidé les entreprises à explorer les marchés cibles. 240 institutions de services couvrant les domaines de la finance, de la logistique, des tests et de la conception ont fourni plus de 100 000 consultations.

La 139e édition de la Foire de Canton aura lieu à Guangzhou du 15 avril au 5 mai 2026. Pour obtenir de plus amples renseignements, cliquez sur le lien suivant : https://buyer.cantonfair.org.cn/register/buyer/email?source_type=16

