GUANGZHOU, Chine, le 18 oct. 2025 /CNW/ - La 138e édition de la Foire chinoise d'importation et d'exportation (Foire de Canton), qui se tient du 15 octobre au 4 novembre à Guangzhou, renforce son rôle en tant que plateforme incontournable pour le commerce mondial grâce à des services d'accompagnement de bout en bout, des services commerciaux couvrant l'ensemble de la chaîne et une meilleure expérience pour les acheteurs.

Les améliorations apportées au transport améliorent davantage l'accessibilité. Le métro de Guangzhou permet désormais d'accéder directement aux portiques en utilisant une carte bancaire internationale et propose un pass journalier conçu spécialement pour la Foire de Canton.. L'application officielle de la Foire de Canton a une fonctionnalité de billetterie intégrée. De nouvelles lignes ferroviaires interurbaines et de métro relient les terrains d'exposition à l'aéroport international Guangzhou Baiyun en 30 minutes et aux principales villes de la région de la Grande Baie en moins d'une heure. Plus de 400 bornes libre-service réparties dans les aéroports, les gares et les hôtels permettent aux acheteurs de retirer leur badge dès leur arrivée, assurant ainsi une transition fluide entre le voyage et le commerce.

La Foire sert maintenant plus de 110 000 repas par jour, avec plus de 300 plats qui mettent en valeur la cuisine locale cantonaise et la cuisine internationale. Le « Festival de la musique et de la cuisine de la Foire de Canton » ajoute une touche culturelle, alliant gastronomie et divertissement aux échanges commerciaux.

Pour surmonter les obstacles linguistiques, quatre points de service de traduction ont été ajoutés dans l'ensemble du complexe, équipés de 400 appareils de traduction et animés par plus de 100 interprètes professionnels.

Afin de résoudre les problèmes courants liés au commerce transfrontalier, la Foire a mis en place une série de services professionnels d'aide aux entreprises sur place, conçus pour faciliter et optimiser les transactions commerciales des acheteurs et fournisseurs internationaux. Stratégiquement situés le long des itinéraires très fréquentés de la Foire, ces points de service sont appuyés par 240 institutions spécialisées dans le commerce qui couvrent l'ensemble du cycle commercial, notamment la finance, l'assurance, la logistique, la conception de produits, l'inspection et le conseil. Ils offrent un accès immédiat à une assistance professionnelle sans interrompre l'expérience des visiteurs.

Les services financiers et de remboursement fiscal ont également été simplifiés. Tous les commerçants acceptent désormais les cartes de crédit internationales, le RMB numérique, les paiements mobiles et les espèces. Une nouvelle zone de remboursement fiscal sur place permet aux visiteurs en partance de demander des remboursements directement au Complexe, tandis que 250 des près de 1 000 magasins éligibles au remboursement dans toute la ville proposent des remboursements instantanés.

Grâce à ces améliorations, la Foire de Canton réaffirme son rôle de porte d'entrée dynamique pour la croissance des entreprises mondiales et les partenariats durables.

