Le nom Parc des Heures-Fugitives (Centre-du-Québec) est en lice pour devenir le Toponyme coup de foudre du public 2026!

QUÉBEC, le 20 janv. 2026 /CNW/ - Les Toponymes coups de cœur sont de retour! La Commission de toponymie invite les Québécoises et les Québécois à voter, d'ici au 3 février, pour le nom de lieu qui les charme le plus parmi les 12 Toponymes coups de cœur 2026. Cette année, le nom Parc des Heures-Fugitives, qui désignera un lieu public dans le Centre-du-Québec, fait partie des finalistes.

Toponymes coups de cœur 2026 (Groupe CNW/Commission de toponymie)

Le parc des Heures-Fugitives est en cours d'aménagement à Drummondville. Plus précisément, ce parc riverain sera situé dans un quartier où les voies de communication et les espaces municipaux sont désignés par des noms en lien avec le patrimoine industriel du secteur. On évoque dans ce cas-ci les nombreuses heures consacrées au labeur par les ouvriers, qui ont contribué à l'essor de Drummondville au début du XXe siècle.

Pour voter, il suffit de remplir le formulaire en ligne accessible sur le site Web de la Commission de toponymie. Le Toponyme coup de foudre du public sera dévoilé quelques jours avant la Saint-Valentin, en même temps que celui de la Commission.

SOURCE Commission de toponymie

Source : Relations avec les médias, Commission de toponymie, 514 873-6567 ou, sans frais, 1 888 873-6202, [email protected]