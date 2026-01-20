Le nom Parc de la Chèvrerie-des-Berges (Lanaudière) est en lice pour devenir le Toponyme coup de foudre du public 2026!

QUÉBEC, le 20 janv. 2026 /CNW/ - Les Toponymes coups de cœur sont de retour! La Commission de toponymie invite les Québécoises et les Québécois à voter, d'ici au 3 février, pour le nom de lieu qui les charme le plus parmi les 12 Toponymes coups de cœur 2026. Cette année, le nom Parc de la Chèvrerie-des-Berges, qui désigne un lieu public dans Lanaudière, fait partie des finalistes.

Toponymes coups de cœur 2026 (Groupe CNW/Commission de toponymie)

Le parc de la Chèvrerie-des-Berges est situé sur une pointe formée par un méandre de la rivière L'Assomption, à l'est de la rue Papineau et de la rue Saint-Charles-Borromée Nord, à Joliette. Son nom rend hommage à la communauté des Moniales bénédictines, qui a jadis exploité le lieu où se trouve le parc. À l'époque où la communauté résidait au monastère, cet espace naturel accueillait un troupeau de chèvres, permettant ainsi la production d'un fromage qui a remporté à six reprises un prix national. Désormais un lieu de mémoire et de partage où l'héritage des Moniales bénédictines continue de rayonner, le parc public comprend des sentiers pédestres et un accès à la rivière L'Assomption.

Pour voter, il suffit de remplir le formulaire en ligne accessible sur le site Web de la Commission de toponymie. Le Toponyme coup de foudre du public sera dévoilé quelques jours avant la Saint-Valentin, en même temps que celui de la Commission.

