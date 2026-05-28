(Tous les montants sont en dollars canadiens.)

TORONTO, le 28 mai 2026 /CNW/ - La Banque Toronto-Dominion (« la Banque ») a annoncé aujourd'hui un dividende de un dollar et 12 cents (1,12 $) par action ordinaire entièrement libérée du capital-actions de la Banque pour le trimestre se terminant le 31 juillet 2026. Ce dividende sera payable à compter du 31 juillet 2026 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 10 juillet 2026.

Au lieu de recevoir des dividendes en espèces, les porteurs d'actions ordinaires de la Banque ont l'option de les réinvestir dans des actions ordinaires supplémentaires de la Banque, conformément au plan de réinvestissement des dividendes (le « plan »).

Aux termes du plan, la Banque peut décider d'acheter des actions ordinaires supplémentaires sur le marché libre ou d'en émettre de nouvelles. Si ces actions sont nouvellement émises, la Banque peut décider d'appliquer une décote pouvant aller jusqu'à 5 % du cours moyen du marché (au sens du plan) des actions supplémentaires. Pour le dividende du 31 juillet 2026, la Banque souscrira des actions supplémentaires sur le marché libre et, par conséquent, aucune décote ne s'appliquera.

Les porteurs inscrits d'actions ordinaires de la Banque qui souhaitent participer au plan peuvent obtenir un formulaire d'adhésion auprès de la Compagnie Trust TSX (1-800-387-0825) ou sur le site Web de la Banque, au www.td.com/dividendes/rrd. Afin de participer au plan dans les délais prescrits pour le dividende annoncé, les porteurs inscrits doivent faire parvenir leur formulaire d'adhésion à la Compagnie Trust TSX avant la fermeture des bureaux le 10 juillet 2026, à l'adresse suivante : P.O. Box 4229, Postal Station A, Toronto, Ontario, M5W 0G1, ou par télécopieur au 1-888-488-1416. Les porteurs véritables ou non inscrits d'actions ordinaires de la Banque qui souhaitent participer au plan doivent s'adresser à leur institution financière ou à leur courtier pour obtenir des directives sur l'adhésion avant la date mentionnée ci-dessus.

Les porteurs inscrits qui participent au plan et qui souhaitent ne plus y participer afin que les dividendes en espèces auxquels ils ont droit à compter du 31 juillet 2026 ne soient pas réinvestis en actions ordinaires aux termes du plan doivent remettre un avis écrit à la Compagnie Trust TSX à l'adresse mentionnée ci-dessus au plus tard le 10 juillet 2026. Les porteurs véritables ou non inscrits qui participent au plan et qui souhaitent ne plus y participer afin que les dividendes en espèces auxquels ils ont droit à compter du 31 juillet 2026 ne soient pas réinvestis en actions ordinaires aux termes du plan doivent s'adresser à leur institution financière ou à leur courtier pour obtenir des directives pour mettre fin à leur adhésion au plan avant le 10 juillet 2026.

La Banque a également annoncé des dividendes sur les actions privilégiées de premier rang de catégorie A, rachetables et à dividende non cumulatif, indiquées ci-dessous. Ces dividendes seront payables à compter du 31 juillet 2026 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 10 juillet 2026, comme suit :

Série 1, un montant par action de 0,310625 $;

Série 16, un montant par action de 0,3938125 $;

Série 18, un montant par action de 0,3591875 $.

La Banque avise qu'aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada et de toute autre loi provinciale similaire, les dividendes déclarés pour le trimestre se terminant le 31 juillet 2026 et tous les dividendes futurs seront des dividendes admissibles à moins d'indication contraire.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à 28,1 millions de clients. Ces services sont regroupés dans quatre principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services bancaires personnels et commerciaux au Canada, y compris TD Canada Trust et Financement auto TD au Canada; Services bancaires aux États-Unis, y compris Financement auto TD aux États-Unis et Gestion de patrimoine TD aux États-Unis; Gestion de patrimoine et Assurance, y compris Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD et TD Cowen. En outre, la TD figure parmi les principales banques numériques en Amérique du Nord, avec plus de 13 millions d'utilisateurs actifs du service mobile au Canada et aux États-Unis. Au 30 avril 2026, les actifs de la TD totalisaient 2,1 billions de dollars. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

SOURCE TD Bank Group

Pour plus de renseignements : Jennifer Dela Cruz, Spécialiste, Gestion des affaires, Trésorerie et Titres de sociétés, Service juridique - Service des relations avec les actionnaires, 416-944-6367, Numéro de téléphone sans frais : 1-866-756-8936; Gabrielle Sukman, Directrice principale, Affaires internes et publiques, 416-983-1854