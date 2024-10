Les deux guerres mondiales n'ont pas seulement été gagnées sur les champs de bataille. Des civils sur le front intérieur ont joué un rôle déterminant dans la production de nourriture, de munitions et d'autres fournitures pour soutenir l'effort de guerre.

Pendant les deux guerres, le Canada est au premier plan dans la production d'aliments pour la Grande-Bretagne et les troupes alliées. Il réalise cette mission grâce à différents programmes fédéraux et provinciaux qui recrutent des jeunes pour travailler dans les champs agricoles au pays après le départ de milliers d'hommes canadiens pour les champs de bataille en Europe.

Les timbres du jour du Souvenir de cette année saluent les personnes qui ont participé à ces programmes : les farmerettes et les soldats du sol.

Farmerettes

Pour fournir de la main-d'œuvre agricole pendant la Première Guerre mondiale, le gouvernement de l'Ontario crée le corps des services agricoles, employant des élèves du secondaire en 1917 et 1918. Ces travailleuses sont connues sous le nom de « farmerettes ». Pendant la Seconde Guerre mondiale, plus de 20 000 filles participent à une initiative semblable, appelée la brigade des farmerettes des forces des services agricoles de l'Ontario.

Les farmerettes travaillent dans des fermes, des vergers et des conserveries jusqu'à 10 heures par jour pour produire de la nourriture pour la population canadienne et soutenir l'effort de guerre. Elles gagnent un salaire horaire, dont une partie sert à payer leur chambre et leur pension, et apportent leurs effets personnels, y compris leurs vêtements de travail.

Soldats du sol

Créée par le gouvernement fédéral en 1918, l'initiative des soldats du sol recrute des adolescents pour travailler dans les champs jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. Plus de 22 000 jeunes Canadiens s'inscrivent au programme.

Les soldats du sol plantent, cultivent et récoltent des fruits et des légumes, font la fenaison et prennent soin du bétail. À la fin de leur mandat, ils reçoivent une épinglette en bronze au moment de leur « libération honorable », souvent lors d'une cérémonie communautaire pour souligner leur contribution à l'effort de guerre.

À propos des timbres

Les deux timbres présentent des photos d'archives de jeunes qui ont participé à l'initiative nationale des soldats du sol et à la brigade des farmerettes des forces des services agricoles de l'Ontario.

La photo des soldats du sol montre un groupe de jeunes garçons qui récoltent du lin dans un champ près de Willowdale, en Ontario, vers 1917. Sur la photo des farmerettes, quatre membres de la brigade prennent une pause du binage des céleris à Thedford, en Ontario, en 1945.

Imprimée par Lowe-Martin, l'émission comprend un carnet de 10 timbres PermanentsMC au tarif du régime intérieur, deux plis Premier Jour officiels et un feuillet de six timbres.

Le timbre des soldats du sol est oblitéré à La Rivière, au Manitoba, une région agricole où certains participants sont allés. Le timbre des farmerettes est oblitéré à St. Catharines, en Ontario, où plusieurs farmerettes ont travaillé.

